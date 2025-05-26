Таблица Серии A. Итоги: Ювентус пробился в ЛЧ, Рома с Довбиком сыграет в ЛЕ
Вечером 25 мая состоялись матчи последнего, 38-го тура чемпионата Италии
Вечером 25 мая состоялись матчи последнего, 38-го тура Серии А.
По их итогам определены последние представители от Италии в еврокубках (4 в ЛЧ, 2 в ЛЕ, 1 в ЛК).
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Последним обладателем путевки в ЛЧ стал Ювентус, который с трудом в гостях переиграл Венецию (3:2).
Рома в гостях переиграла Торино (2:0) и заняла 5-е место. Украинский форвард Ромы Артем Довбик весь матч оставался в резерве.
От Италии в Лиге чемпионов 2025/26 сыграют 4 клуба: обладатель скудетто Наполи (82 очка), Интер (81), Аталанта (74), Ювентус (70).
В Лиге Европы будут выступать Рома (69) и Болонья (62), обладатель Кубка Италии. В Лигу конференций вышла Фиорентина (65), опередив Лацио по дополнительным показателям (личным встречам). Без еврокубков остались Лацио (65) и Милан (63).
Вылетели в Серию B: Эмполи, Венеция и Монца. Их заменят: Сассуоло, Пиза и победитель плей-офф Серии B – Кремонезе или Специя.
Серия А. 38-й тур, 25 мая 2025
Аталанта – Парма – 2:3
Голы: Мальдини, 32, 33 – Эно, 49, Ондрейка, 71, 90+1
Венеция – Ювентус – 2:3
Голы: Фила, 2, Хапс, 55 – Йылдыз, 25, Коло Муани, 31, Локателли, 73 (пен)
Эмполи – Верона – 1:2
Голы: Фаццини, 43 – Сердар, 4, Брадарич, 69
Лацио – Лечче – 0:1
Голы: Кулибали, 43
Торино – Рома – 0:2
Голы: Паредес, 18 (пен) – Салемакерс, 53
Удинезе – Фиорентина – 2:3
Голы: Лукка, 26, Кабаселе, 61 – Фаджоли, 46, Комуццо, 57, Мойзе Кин, 82
Итоговая таблица Серии A
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Наполи
|38
|24
|10
|4
|59 - 27
|82
|2
|Интер Милан
|38
|24
|9
|5
|79 - 35
|81
|3
|Аталанта
|38
|22
|8
|8
|78 - 37
|74
|4
|Ювентус
|38
|18
|16
|4
|58 - 35
|70
|5
|Рома
|38
|20
|9
|9
|56 - 35
|69
|6
|Фиорентина
|38
|19
|8
|11
|60 - 41
|65
|7
|Лацио
|38
|18
|11
|9
|61 - 49
|65
|8
|Милан
|38
|18
|9
|11
|61 - 43
|63
|9
|Болонья
|38
|16
|14
|8
|57 - 47
|62
|10
|Комо
|38
|13
|10
|15
|49 - 52
|49
|11
|Торино
|38
|10
|14
|14
|39 - 45
|44
|12
|Удинезе
|38
|12
|8
|18
|41 - 56
|44
|13
|Дженоа
|38
|10
|13
|15
|37 - 49
|43
|14
|Эллас Верона
|38
|10
|7
|21
|34 - 66
|37
|15
|Кальяри
|38
|9
|9
|20
|40 - 56
|36
|16
|Парма
|38
|7
|15
|16
|44 - 58
|36
|17
|Лечче
|38
|8
|10
|20
|27 - 58
|34
|18
|Эмполи
|38
|6
|13
|19
|33 - 59
|31
|19
|Венеция
|38
|5
|14
|19
|32 - 56
|29
|20
|Монца
|38
|3
|9
|26
|28 - 69
|18
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