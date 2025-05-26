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Чемпионат Италии
Удинезе
25.05.2025 21:45 – FT 2 : 3
Фиорентина
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Италия
26 мая 2025, 00:29 | Обновлено 26 мая 2025, 00:54
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0

Таблица Серии A. Итоги: Ювентус пробился в ЛЧ, Рома с Довбиком сыграет в ЛЕ

Вечером 25 мая состоялись матчи последнего, 38-го тура чемпионата Италии

26 мая 2025, 00:29 | Обновлено 26 мая 2025, 00:54
203
0
Таблица Серии A. Итоги: Ювентус пробился в ЛЧ, Рома с Довбиком сыграет в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Вечером 25 мая состоялись матчи последнего, 38-го тура Серии А.

По их итогам определены последние представители от Италии в еврокубках (4 в ЛЧ, 2 в ЛЕ, 1 в ЛК).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Последним обладателем путевки в ЛЧ стал Ювентус, который с трудом в гостях переиграл Венецию (3:2).

Рома в гостях переиграла Торино (2:0) и заняла 5-е место. Украинский форвард Ромы Артем Довбик весь матч оставался в резерве.

От Италии в Лиге чемпионов 2025/26 сыграют 4 клуба: обладатель скудетто Наполи (82 очка), Интер (81), Аталанта (74), Ювентус (70).

В Лиге Европы будут выступать Рома (69) и Болонья (62), обладатель Кубка Италии. В Лигу конференций вышла Фиорентина (65), опередив Лацио по дополнительным показателям (личным встречам). Без еврокубков остались Лацио (65) и Милан (63).

Вылетели в Серию B: Эмполи, Венеция и Монца. Их заменят: Сассуоло, Пиза и победитель плей-офф Серии B – Кремонезе или Специя.

Серия А. 38-й тур, 25 мая 2025

Аталанта – Парма – 2:3

Голы: Мальдини, 32, 33 – Эно, 49, Ондрейка, 71, 90+1

Венеция – Ювентус – 2:3

Голы: Фила, 2, Хапс, 55 – Йылдыз, 25, Коло Муани, 31, Локателли, 73 (пен)

Эмполи – Верона – 1:2

Голы: Фаццини, 43 – Сердар, 4, Брадарич, 69

Лацио – Лечче – 0:1

Голы: Кулибали, 43

Торино – Рома – 0:2

Голы: Паредес, 18 (пен) – Салемакерс, 53

Удинезе – Фиорентина – 2:3

Голы: Лукка, 26, Кабаселе, 61 – Фаджоли, 46, Комуццо, 57, Мойзе Кин, 82

Итоговая таблица Серии A

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Наполи 38 24 10 4 59 - 27 82
2 Интер Милан 38 24 9 5 79 - 35 81
3 Аталанта 38 22 8 8 78 - 37 74
4 Ювентус 38 18 16 4 58 - 35 70
5 Рома 38 20 9 9 56 - 35 69
6 Фиорентина 38 19 8 11 60 - 41 65
7 Лацио 38 18 11 9 61 - 49 65
8 Милан 38 18 9 11 61 - 43 63
9 Болонья 38 16 14 8 57 - 47 62
10 Комо 38 13 10 15 49 - 52 49
11 Торино 38 10 14 14 39 - 45 44
12 Удинезе 38 12 8 18 41 - 56 44
13 Дженоа 38 10 13 15 37 - 49 43
14 Эллас Верона 38 10 7 21 34 - 66 37
15 Кальяри 38 9 9 20 40 - 56 36
16 Парма 38 7 15 16 44 - 58 36
17 Лечче 38 8 10 20 27 - 58 34
18 Эмполи 38 6 13 19 33 - 59 31
19 Венеция 38 5 14 19 32 - 56 29
20 Монца 38 3 9 26 28 - 69 18
Полная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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