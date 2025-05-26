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Чемпионат Италии
Венеция
25.05.2025 21:45 – FT 2 : 3
Ювентус
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Италия
26 мая 2025, 00:10 | Обновлено 26 мая 2025, 00:11
156
1

Ювентус оформил победу над Венецией и вышел в Лигу чемпионов

Важнейшая победа далась туринскому гранду с трудом

26 мая 2025, 00:10 | Обновлено 26 мая 2025, 00:11
156
1
Ювентус оформил победу над Венецией и вышел в Лигу чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Ювентус

В воскресенье, 25 мая, состоялся матч 38-го тура Серии А между «Венецией» и «Ювентусом».

Встречу принимал «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции.

В суперматче с 5 голами вперед уже на второй минуте вышли хозяева, которым очень нужна была победа, ибо речь шла о сохранении прописки. До перерыва гости не только сравняли счет, но и вышли вперед.

Во второй половине встречи «Венеции» вновь удалось быстро забить, на что «зебры» опять ответили голом – с пенальти отличился Локателли. Победа «Ювентуса» со счетом 3:2.

С 70 баллами «Ювентус» занял 4-ю позицию и квалифицировался в Лигу чемпионов. «Венеция» с29 очками вылетела.

Серия А. 38-й тур

Венеция – Ювентус – 2:3

Голы: Фила, 2, Хапс, 55 – Йылдыз, 25, Коло Муани, 31, Локателли, 73 (пенальти)

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

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Серия A чемпионат Италии по футболу Кенан Йылдыз Мануэль Локателли Рандаль Коло Муани Ювентус Венеция
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Saar
Ювентус не пустив Рому в ЛЧ.
І ще одне цікаво, перша трійка бомбардирів чемпіонату -італійці:
1. Ретегі.
2. Кін.
3. Орсоліні.
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