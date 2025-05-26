Ювентус оформил победу над Венецией и вышел в Лигу чемпионов

В воскресенье, 25 мая, состоялся матч 38-го тура Серии А между «Венецией» и «Ювентусом».

Встречу принимал «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции.

В суперматче с 5 голами вперед уже на второй минуте вышли хозяева, которым очень нужна была победа, ибо речь шла о сохранении прописки. До перерыва гости не только сравняли счет, но и вышли вперед.

Во второй половине встречи «Венеции» вновь удалось быстро забить, на что «зебры» опять ответили голом – с пенальти отличился Локателли. Победа «Ювентуса» со счетом 3:2.

С 70 баллами «Ювентус» занял 4-ю позицию и квалифицировался в Лигу чемпионов. «Венеция» с29 очками вылетела.

Серия А. 38-й тур

Венеция – Ювентус – 2:3

Голы: Фила, 2, Хапс, 55 – Йылдыз, 25, Коло Муани, 31, Локателли, 73 (пенальти)

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.