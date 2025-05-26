Драматичным получилось завершение сезона Серии А 2024/25. «Ювентус» одержал победу над «Венецией» со счетом 3:2, обеспечив себе место в Лиге чемпионов, а «Венеция» потеряла шансы сохранить прописку в элитном дивизионе.

Хозяева открыли счет уже на 2-й минуте — Даниель Фила вывел «Венецию» вперед. Однако «Ювентус» быстро восстановил равновесие благодаря голу Кенана Йылдыза на 25-й минуте. Затем на 31-й минуте Рэндал Коло Муани вывел туринцев вперед.

Во втором тайме отличился Риджесиано Хапс, сравняв счет на 55-й минуте. Победный гол на 73-й минуте с пенальти забил Мануэль Локателли, принесший «Ювентусу» важную победу.

Этот результат позволил «Ювентусу» финишировать на 4-м месте в Серии А, опередив «Рому» и обеспечив участие в Лиге чемпионов следующего сезона. «Венеция» вместе с «Монцей» и «Эмполи» покидает элитный дивизион.

Серия А. 38 тур, 25 мая 2025

Венеция – Ювентус – 2:3

Голы: Фила, 2, Хапс, 55 – Йылдыз, 25, Коло Муани, 31, Локателли, 73 (пен)

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