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Чемпионат Италии
Венеция
25.05.2025 21:45 - : -
Ювентус
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Италия
25 мая 2025, 18:19 |
380
0

Венеция – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Матч начнется 25 мая в 21:45 по Киеву

25 мая 2025, 18:19 |
380
0
Венеция – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
ФК Ювентус

В воскресенье, 25 мая состоится игра 38-го тура чемпионата Италии между «Венецией» и «Ювентусом». За Киевом игра начнется в 21:45.

Венеция

После 37 игр коллектив имеет 29 очков в активе и занимает 19 место в Серии А. Борьба за сохранение прописки продолжается до последнего, но «крылатые львы» выглядят очевидным аутсайдером, ведь у конкурентов «Эмполи» и «Лечче» есть по 31 балла на счету. Чтобы остаться в высшем дивизионе «Венеция» должна побеждать «Ювентус» и надеяться на осечку команд-соперниц – в случае одинакового количества очков выше будут именно «львы», благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов.

В Кубке Италии коллектив дошел до 1/32 финала, где потерпел поражение от «Брешии».

Ювентус

На данный момент коллектив занимает 4 место в турнирной таблице с 67 зачетными пунктами на счете. Команда до сих пор борется за выход в Лигу чемпионов с «Ромой» (66 очков) и «Лацио» (65 очков), однако победа в поединке против «Венеции» гарантирует «зебрам» участие в самом престижном еврокубке в следующем сезоне вне зависимости от результатов соперников.

В итальянском кубке «Ювентус» вылетел от «Эмполи» на стадии четвертьфинала.

Личные встречи

В течение 2021-25 годов команды сыграли между собой лишь трижды – 2 поединка завершились вничью, еще 1 раз победил «Ювентус». Матч 1-го круга чемпионата завершился со счетом 2:2.

Что интересно: за всю историю противостояния «Венеция» не смогла победить ни в одной игре.

Интересные факты

  • Только Лечче (26) и Монца (28) забили меньшее количество голов, чем Венеция в этом сезоне Серии А - 30.
  • За последние 20 игр «Венеция» одержала всего 2 победы.
  • В 18 выездных матчах этого сезона чемпионата Италии «Ювентус» завоевал 27 баллов – 6-й лучший показатель среди команд лиги.

Возможные стартовые составы

Венеция: Совет – Хапс, Канде, Шиньтинье – Эллертсон, Бузио, Николусси, Перес, Дзербин – Гюткьер, Йебоа

Ювентус: ди Грегорио – Келли, Вейга, Савона – Камбьязо, Тюрам, Локателли, Коста – Йылдыз, Гонсалес – Круг Муани

Прогноз

Я поставлю на победу «Ювентуса» с форой -1 и коэффициентом 1.95.

Прогноз Sport.ua
Венеция
25 мая 2025 -
21:45
Ювентус
Ювентус с форой -1 1.95 Сделать ставку

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Ювентус Венеция чемпионат Италии по футболу Серия A прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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