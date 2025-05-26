ВИДЕО. Рома попала в ЛЕ, фиаско Лацио. Все голы финального дня Серии A

Вечером 25 мая состоялись матчи последнего, 38-го тура Серии А.

По их итогам определены последние представители от Италии в еврокубках (4 в ЛЧ, 2 в ЛЕ, 1 в ЛК).

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Последним обладателем путевки в ЛЧ стал Ювентус, который с трудом в гостях переиграл Венецию (3:2).

Рома под руководством Клаудио Раньери в гостях переиграла Торино (2:0) и заняла 5-е место. Украинский форвард Ромы Артем Довбик весь матч оставался в резерве.

Наполи, Интер, Аталанта, Ювентус сыграют в Лиге чемпионов, Рома и Болонья попали в Лигу Европы. В Лигу конференций вышла Фиорентина, опередив Лацио и Милан.

Серия А. 38-й тур, 25 мая 2025

Аталанта – Парма – 2:3

Голы: Мальдини, 32, 33 – Эно, 49, Ондрейка, 71, 90+1

Венеция – Ювентус – 2:3

Голы: Фила, 2, Хапс, 55 – Йылдыз, 25, Коло Муани, 31, Локателли, 73 (пен)

Эмполи – Верона – 1:2

Голы: Фаццини, 43 – Сердар, 4, Брадарич, 69

Лацио – Лечче – 0:1

Голы: Кулибали, 43

Торино – Рома – 0:2

Голы: Паредес, 18 (пен) – Салемакерс, 53

Удинезе – Фиорентина – 2:3

Голы: Лукка, 26, Кабаселе, 61 – Фаджоли, 46, Комуццо, 57, Мойзе Кин, 82