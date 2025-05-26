ВИДЕО. Рома попала в ЛЕ, фиаско Лацио. Все голы финального дня Серии A
По итогам матчей определены последние представители от Италии в еврокубках
Вечером 25 мая состоялись матчи последнего, 38-го тура Серии А.
По их итогам определены последние представители от Италии в еврокубках (4 в ЛЧ, 2 в ЛЕ, 1 в ЛК).
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Последним обладателем путевки в ЛЧ стал Ювентус, который с трудом в гостях переиграл Венецию (3:2).
Рома под руководством Клаудио Раньери в гостях переиграла Торино (2:0) и заняла 5-е место. Украинский форвард Ромы Артем Довбик весь матч оставался в резерве.
Наполи, Интер, Аталанта, Ювентус сыграют в Лиге чемпионов, Рома и Болонья попали в Лигу Европы. В Лигу конференций вышла Фиорентина, опередив Лацио и Милан.
Серия А. 38-й тур, 25 мая 2025
Аталанта – Парма – 2:3
Голы: Мальдини, 32, 33 – Эно, 49, Ондрейка, 71, 90+1
Венеция – Ювентус – 2:3
Голы: Фила, 2, Хапс, 55 – Йылдыз, 25, Коло Муани, 31, Локателли, 73 (пен)
Эмполи – Верона – 1:2
Голы: Фаццини, 43 – Сердар, 4, Брадарич, 69
Лацио – Лечче – 0:1
Голы: Кулибали, 43
Торино – Рома – 0:2
Голы: Паредес, 18 (пен) – Салемакерс, 53
Удинезе – Фиорентина – 2:3
Голы: Лукка, 26, Кабаселе, 61 – Фаджоли, 46, Комуццо, 57, Мойзе Кин, 82
События матча
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