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Чемпионат Италии
Удинезе
25.05.2025 21:45 – FT 2 : 3
Фиорентина
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Италия
26 мая 2025, 05:29 | Обновлено 26 мая 2025, 05:45
493
0

ВИДЕО. Рома попала в ЛЕ, фиаско Лацио. Все голы финального дня Серии A

По итогам матчей определены последние представители от Италии в еврокубках

26 мая 2025, 05:29 | Обновлено 26 мая 2025, 05:45
493
0
ВИДЕО. Рома попала в ЛЕ, фиаско Лацио. Все голы финального дня Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Вечером 25 мая состоялись матчи последнего, 38-го тура Серии А.

По их итогам определены последние представители от Италии в еврокубках (4 в ЛЧ, 2 в ЛЕ, 1 в ЛК).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Последним обладателем путевки в ЛЧ стал Ювентус, который с трудом в гостях переиграл Венецию (3:2).

Рома под руководством Клаудио Раньери в гостях переиграла Торино (2:0) и заняла 5-е место. Украинский форвард Ромы Артем Довбик весь матч оставался в резерве.

Наполи, Интер, Аталанта, Ювентус сыграют в Лиге чемпионов, Рома и Болонья попали в Лигу Европы. В Лигу конференций вышла Фиорентина, опередив Лацио и Милан.

Серия А. 38-й тур, 25 мая 2025

Аталанта – Парма – 2:3

Голы: Мальдини, 32, 33 – Эно, 49, Ондрейка, 71, 90+1

Венеция – Ювентус – 2:3

Голы: Фила, 2, Хапс, 55 – Йылдыз, 25, Коло Муани, 31, Локателли, 73 (пен)

Эмполи – Верона – 1:2

Голы: Фаццини, 43 – Сердар, 4, Брадарич, 69

Лацио – Лечче – 0:1

Голы: Кулибали, 43

Торино – Рома – 0:2

Голы: Паредес, 18 (пен) – Салемакерс, 53

Удинезе – Фиорентина – 2:3

Голы: Лукка, 26, Кабаселе, 61 – Фаджоли, 46, Комуццо, 57, Мойзе Кин, 82

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Фиорентина).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Кабаселе (Удинезе).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Пьетро Комуццо (Фиорентина).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Фаджоли (Фиорентина).
39’
Яка Бийол (Удинезе) получает красную карточку.
26’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Лукка (Удинезе).
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Ювентус Парма Фиорентина Рома Рим Удинезе Серия A Лечче Эмполи Аталанта чемпионат Италии по футболу Верона Венеция Торино Артем Довбик Лацио видео голов и обзор Клаудио Раньери
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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