Нападающий Атлетико отметился необычным хет-триком против Жироны

В матче последнего тура испанской Ла Лиги мадридский «Атлетико» на выезде обыграл «Жирону» со счетом 4:0.

Хет-триком за «Атлетико» отличился Александер Серлот. При этом он сделал это, выйдя на замену во втором тайме.

В этом сезоне Ла Лиги норвежец забил уже 12 голов после выхода на смену. Это лучший результат за один конкретный сезон среди всех игроков испанского чемпионата в 21 веке.

Всего в сезоне Ла Лиги 2024/25 норвежский нападающий забил 20 голов. Это уже второй сезон подряд, в котором Серлот забил 20+ голов.

23 – 2023/24, «Вильярреал»

20 – 2024/25, «Атлетико»

Этими голами норвежец опередил Хулиана Альвареса в списке лучших бомбардиров "Атлетико" в Ла Лиге 2024/25.

20 – Александр Серлот

17 – Хулиан Альварес

Также интересным фактом является то, что «Атлетико» стал первым клубом Ла Лиги в 21 веке, имеющим двух игроков с хет-триками после выхода на замену.

2017 – Кевин Гамейро, против «Спортинга» из Хихона

2025 – Александр Серлот, против «Жироны»

3 -@atletienglish are the only team to have two players who have scored more 2+ hat-trick in @LaLigaEN this century coming off the bench: Kevin Gameiro 🇫🇷 vs Sporting Gijón in 2017 and @Asorloth 🇳🇴 today vs Girona. Revolutionized #Atleti #AtleticoMadrid 🤍❤ https://t.co/2QNgw4hqYJ pic.twitter.com/v0p0L3ctF3