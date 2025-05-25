Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не в планах Аморима. Ман Юнайтед готов продать одного из старожилов клуба
Англия
25 мая 2025, 08:32 | Обновлено 25 мая 2025, 09:14
686
1

Не в планах Аморима. Ман Юнайтед готов продать одного из старожилов клуба

Люк Шоу оказался ненужным португальскому тренеру

25 мая 2025, 08:32 | Обновлено 25 мая 2025, 09:14
686
1
Не в планах Аморима. Ман Юнайтед готов продать одного из старожилов клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Люк Шоу

29-летний левый защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу, несмотря на контракт до лета 2027 года, может покинуть команду в ближайшее трансферное окно.

По информации итальянского инсайдера Николо Скиры, футболист не входит в планы главного тренера Рубена Аморима, поэтому клуб готов попрощаться с защитником.

Люк летом 2014 года присоединился к «дьяволам» из состава «Саутгемптона». В течение 11-ти лет в коллективе Шоу сыграл 287 поединков во всех турнирах. На счету защитника четыре забитых мяча и 29 ассистов.

По теме:
Тоттенхэм – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ОФИЦИАЛЬНО. Два матча за клуб. Челси продлил контракт с молодым финном
Остались детали. Наполи ведет переговоры с трансферной целью Барсы
Люк Шоу Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ Рубен Аморим
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юрген КЛОПП: «Это большое разочарование, я просто выключил телевизор»
Футбол | 25 мая 2025, 08:57 0
Юрген КЛОПП: «Это большое разочарование, я просто выключил телевизор»
Юрген КЛОПП: «Это большое разочарование, я просто выключил телевизор»

Немецкий специалист – об уходе Трента

КОСТЮК: Заходишь в ресторан, и аппетит просто исчезает, потому что невкусно
Теннис | 24 мая 2025, 11:04 4
КОСТЮК: Заходишь в ресторан, и аппетит просто исчезает, потому что невкусно
КОСТЮК: Заходишь в ресторан, и аппетит просто исчезает, потому что невкусно

Вторая ракетка Украины поделилась первыми впечатлениями от Ролан Гаррос 2025

Динамо и Шахтер завершили сезон. Турнирная таблица УПЛ: остался один вопрос
Футбол | 25.05.2025, 06:23
Динамо и Шахтер завершили сезон. Турнирная таблица УПЛ: остался один вопрос
Динамо и Шахтер завершили сезон. Турнирная таблица УПЛ: остался один вопрос
Итоги Первой лиги. Турнирная таблица: Эпицентр и Полтава вышли в УПЛ
Футбол | 24.05.2025, 13:57
Итоги Первой лиги. Турнирная таблица: Эпицентр и Полтава вышли в УПЛ
Итоги Первой лиги. Турнирная таблица: Эпицентр и Полтава вышли в УПЛ
Александр ШОВКОВСКИЙ: Третья звезда Динамо – для ВСУ. Звезда благодарности
Футбол | 25.05.2025, 05:45
Александр ШОВКОВСКИЙ: Третья звезда Динамо – для ВСУ. Звезда благодарности
Александр ШОВКОВСКИЙ: Третья звезда Динамо – для ВСУ. Звезда благодарности
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Боси МЮ готові усіх продати. Тим більше Шоу.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алиев рассказал, сколько сейчас зарабатывает в месяц
Алиев рассказал, сколько сейчас зарабатывает в месяц
23.05.2025, 15:01
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
23.05.2025, 10:05 2
Хоккей
Барселона разочаровала Гвардиолу. Пеп получил отказ
Барселона разочаровала Гвардиолу. Пеп получил отказ
24.05.2025, 08:29 1
Футбол
Чемпион мира: «Этот боксер 100% победит Усика. Он его добьет»
Чемпион мира: «Этот боксер 100% победит Усика. Он его добьет»
24.05.2025, 02:51 1
Бокс
Анчелотти выбрал стартового вратаря на свой прощальный матч с Реалом
Анчелотти выбрал стартового вратаря на свой прощальный матч с Реалом
24.05.2025, 07:47 2
Футбол
БРИЕДИС: «Реванш Усик – Дюбуа может быть отменен. Все из-за украинца»
БРИЕДИС: «Реванш Усик – Дюбуа может быть отменен. Все из-за украинца»
24.05.2025, 09:13 11
Бокс
Соболева за выход в основу РГ-2025 заработала больше, чем за всю карьеру
Соболева за выход в основу РГ-2025 заработала больше, чем за всю карьеру
24.05.2025, 14:51 10
Теннис
Кто с кем? Состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в УПЛ
Кто с кем? Состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в УПЛ
23.05.2025, 15:35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем