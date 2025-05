Не в планах Аморима. Ман Юнайтед готов продать одного из старожилов клуба

29-летний левый защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу, несмотря на контракт до лета 2027 года, может покинуть команду в ближайшее трансферное окно.

По информации итальянского инсайдера Николо Скиры, футболист не входит в планы главного тренера Рубена Аморима, поэтому клуб готов попрощаться с защитником.

Люк летом 2014 года присоединился к «дьяволам» из состава «Саутгемптона». В течение 11-ти лет в коллективе Шоу сыграл 287 поединков во всех турнирах. На счету защитника четыре забитых мяча и 29 ассистов.

Luke #Shaw is not in #Amorim’s Plans and he is ready to leave #ManchesterUnited in the summer transfer window. #transfers #MUFC