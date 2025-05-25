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25 мая 2025, 01:29 | Обновлено 25 мая 2025, 01:47
166
0

ФОТО. Милота дня. Джуд Беллингем позвонил младшему брату в FaceTime

Джуд Беллингем поздравил Джоба Беллингема

25 мая 2025, 01:29 | Обновлено 25 мая 2025, 01:47
166
0
ФОТО. Милота дня. Джуд Беллингем позвонил младшему брату в FaceTime
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд и Джоб Беллингем

Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем опубликовал фотографию общения с младшим братом.

После драматичной победы «Сандерленда» над «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:1 в финале плей-офф Чемпионшипа на «Уэмбли», которая обеспечила клубу возвращение в Премьер-лигу, Джуд Беллингем поделился трогательным моментом со своим младшим братом Джобом Беллингемом.

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Джоб, который провел на поле весь матч и сыграл ключевую роль в победе, получил FaceTime-звонок от Джуда, который в то время находился на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Во время разговора Джуд выразил свою гордость словами: «Так чертовски горжусь», – эту же подпись он добавил и к сторис в Instagram, опубликовав скриншот их видеосвязи.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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