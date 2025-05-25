ВИДЕО. Звезду Барселону пожалели после изнурительной автограф-сессии

Звезда «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль стал героем вирусного видео.

На видео 17-летний вундеркинд подписывает футболки со своим именем с очень уставшим видом.

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«Через некоторое время бро просто стал рандомно черкать ручкой», – жалеют фанаты футболиста.

«Отпустите его», «Ламин бы сейчас лучше поделал домашку», – шутят другие.