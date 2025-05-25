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25 мая 2025, 02:34 |
141
0

ВИДЕО. Звезду Барселону пожалели после изнурительной автограф-сессии

Ламин Ямаль привыкает к обратной стороне футбольной славы

25 мая 2025, 02:34 |
141
0
ВИДЕО. Звезду Барселону пожалели после изнурительной автограф-сессии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Звезда «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль стал героем вирусного видео.

На видео 17-летний вундеркинд подписывает футболки со своим именем с очень уставшим видом.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Через некоторое время бро просто стал рандомно черкать ручкой», – жалеют фанаты футболиста.

«Отпустите его», «Ламин бы сейчас лучше поделал домашку», – шутят другие.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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