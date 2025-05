Сандерленд впервые в своей истории победил в финале плей-офф Чемпионшипа

Третье вакантное место в АПЛ было разыграно в Лондоне на знаменитом Уэмбли, где состоялся финал плейоф Чемпионшипа.

В решающем матче «Сандерленд» победил «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:1.

Для «Сандерленда» эта победа в финале плейоф Чемпионшипа стала первой в истории, «Шеффилд Юнайтед» продолжил свою нелестную серию.

«Сандерленд» в финалах Чемпионшипа:

1990: «Свиндон Таун» – «Сандерленд» – 1:0

1998: «Чарльтон» – «Сандерленд» – 4:4 (7:6 – по пен.)

2025: «Сандерленд» – «Шеффилд Юнайтед» – 2:1

«Шеффилд Юнайтед» в финалах «Чемпионшипа»:

1997: «Кристалл Пелас» – «Шеффилд Юнайтед» – 1:0

2003: «Вулвергемптон» – «Шеффилд Юнайтед» – 3:0

2009: «Бернли» – «Шеффилд Юнайтед» – 1:0

2025: «Сандерленд» – «Шеффилд Юнайтед» – 2:1

Первыми двумя командами, которые повысились до АПЛ, стали «Лидс» и «Бернли».

SUNDERLAND HAVE BEEN PROMOTED TO THE PREMIER LEAGUE! 🆙 pic.twitter.com/lok4TBt07S