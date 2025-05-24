Сандерленд впервые в своей истории победил в финале плей-офф Чемпионшипа
Определились все команды, которые повысились в АПЛ в следующем сезоне
Третье вакантное место в АПЛ было разыграно в Лондоне на знаменитом Уэмбли, где состоялся финал плейоф Чемпионшипа.
В решающем матче «Сандерленд» победил «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:1.
Для «Сандерленда» эта победа в финале плейоф Чемпионшипа стала первой в истории, «Шеффилд Юнайтед» продолжил свою нелестную серию.
«Сандерленд» в финалах Чемпионшипа:
1990: «Свиндон Таун» – «Сандерленд» – 1:0
1998: «Чарльтон» – «Сандерленд» – 4:4 (7:6 – по пен.)
2025: «Сандерленд» – «Шеффилд Юнайтед» – 2:1
«Шеффилд Юнайтед» в финалах «Чемпионшипа»:
1997: «Кристалл Пелас» – «Шеффилд Юнайтед» – 1:0
2003: «Вулвергемптон» – «Шеффилд Юнайтед» – 3:0
2009: «Бернли» – «Шеффилд Юнайтед» – 1:0
2025: «Сандерленд» – «Шеффилд Юнайтед» – 2:1
Первыми двумя командами, которые повысились до АПЛ, стали «Лидс» и «Бернли».
SUNDERLAND HAVE BEEN PROMOTED TO THE PREMIER LEAGUE! 🆙 pic.twitter.com/lok4TBt07S— Squawka (@Squawka) May 24, 2025
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