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Чемпионшип
24 мая 2025, 19:17 | Обновлено 24 мая 2025, 19:18
366
2

Сандерленд впервые в своей истории победил в финале плей-офф Чемпионшипа

Определились все команды, которые повысились в АПЛ в следующем сезоне

24 мая 2025, 19:17 | Обновлено 24 мая 2025, 19:18
366
2
Сандерленд впервые в своей истории победил в финале плей-офф Чемпионшипа
Getty Images/Global Images Ukraine. Сандерленд

Третье вакантное место в АПЛ было разыграно в Лондоне на знаменитом Уэмбли, где состоялся финал плейоф Чемпионшипа.

В решающем матче «Сандерленд» победил «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:1.

Для «Сандерленда» эта победа в финале плейоф Чемпионшипа стала первой в истории, «Шеффилд Юнайтед» продолжил свою нелестную серию.

«Сандерленд» в финалах Чемпионшипа:

1990: «Свиндон Таун» – «Сандерленд» – 1:0
1998: «Чарльтон» – «Сандерленд» – 4:4 (7:6 – по пен.)
2025: «Сандерленд» – «Шеффилд Юнайтед» – 2:1

«Шеффилд Юнайтед» в финалах «Чемпионшипа»:

1997: «Кристалл Пелас» – «Шеффилд Юнайтед» – 1:0
2003: «Вулвергемптон» – «Шеффилд Юнайтед» – 3:0
2009: «Бернли» – «Шеффилд Юнайтед» – 1:0
2025: «Сандерленд» – «Шеффилд Юнайтед» – 2:1

Первыми двумя командами, которые повысились до АПЛ, стали «Лидс» и «Бернли».

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Сандерленд чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Английская Премьер-лига статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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c_a_p2
Котушики мають армію фанів. Хай щастить...
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-1
Олександр
Нарешті Сандерленд через 7 років повернувся в Апл.
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-1
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