Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 16:52 | Обновлено 24 мая 2025, 16:53
404
0

Рух – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

24 мая проходит матч 30-го тура УПЛ

24 мая 2025, 16:52 | Обновлено 24 мая 2025, 16:53
404
0
Рух – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УПЛ

В субботу, 24 мая, проходит матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Рух» и «Шахтер».

Команды встретились на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Этот поединок обслуживает арбитр Виктор Копиевский.

Украинская Премьер-лига. 30-й тур, 24 мая
Рух – Шахтер – 0:0
Голы: Фаал, 58 – Эгиналду, 47

ГОЛ, 0:1! Эгиналду, 47 мин.

ГОЛ, 1:1! Бабукарр Фаал, 58 мин.

По теме:
Диназ – Прикарпатье Ивано-Франковск – 2:2. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Забил легионер. Рух сравнял счет в игре с Шахтером
ВИДЕО. Сразу после перерыва. Шахтер открыл счет в игре с Рухом
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Шахтер видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Черноморец определился с тренером для Первой лиги. Что по Ракицкому?
Футбол | 23 мая 2025, 18:55 7
Черноморец определился с тренером для Первой лиги. Что по Ракицкому?
Черноморец определился с тренером для Первой лиги. Что по Ракицкому?

Кучеру дадут возможность продолжить работу

Кто повысится в классе? Определены пары плей-офф за путевку в УПЛ
Футбол | 24 мая 2025, 14:10 12
Кто повысится в классе? Определены пары плей-офф за путевку в УПЛ
Кто повысится в классе? Определены пары плей-офф за путевку в УПЛ

Образовались пары: Кудровка – Ворскла, Левый Берег – Металлист 1925

Чемпион мира: «Этот боксер 100% победит Усика. Он его добьет»
Бокс | 24.05.2025, 02:51
Чемпион мира: «Этот боксер 100% победит Усика. Он его добьет»
Чемпион мира: «Этот боксер 100% победит Усика. Он его добьет»
Динамо – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 24.05.2025, 16:00
Динамо – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Турнирная таблица. Ингулец выбыл из УПЛ, кто сыграет в переходных матчах?
Футбол | 23.05.2025, 18:00
Турнирная таблица. Ингулец выбыл из УПЛ, кто сыграет в переходных матчах?
Турнирная таблица. Ингулец выбыл из УПЛ, кто сыграет в переходных матчах?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
БРИЕДИС: «Реванш Усик – Дюбуа может быть отменен. Все из-за украинца»
БРИЕДИС: «Реванш Усик – Дюбуа может быть отменен. Все из-за украинца»
24.05.2025, 09:13 8
Бокс
Барселона разочаровала Гвардиолу. Пеп получил отказ
Барселона разочаровала Гвардиолу. Пеп получил отказ
24.05.2025, 08:29 1
Футбол
Дарио Срна одним словом отреагировал на уход Модрича из Реала
Дарио Срна одним словом отреагировал на уход Модрича из Реала
23.05.2025, 07:00 3
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Именно поэтому Усик является особенным, это аномалия»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Именно поэтому Усик является особенным, это аномалия»
23.05.2025, 00:40
Бокс
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары. Есть сенсация
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары. Есть сенсация
23.05.2025, 04:45 4
Хоккей
Трансферная бомба. Модрич перейдет в клуб, где играет легенда футбола
Трансферная бомба. Модрич перейдет в клуб, где играет легенда футбола
23.05.2025, 14:30 2
Футбол
Алиев рассказал, сколько сейчас зарабатывает в месяц
Алиев рассказал, сколько сейчас зарабатывает в месяц
23.05.2025, 15:01
Футбол
Пляжный футбол. Женская сборная Украины устроила перестрелку с Испанией
Пляжный футбол. Женская сборная Украины устроила перестрелку с Испанией
22.05.2025, 22:37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем