Рух – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
24 мая проходит матч 30-го тура УПЛ
В субботу, 24 мая, проходит матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Рух» и «Шахтер».
Команды встретились на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Этот поединок обслуживает арбитр Виктор Копиевский.
Украинская Премьер-лига. 30-й тур, 24 мая
Рух – Шахтер – 0:0
Голы: Фаал, 58 – Эгиналду, 47
ГОЛ, 0:1! Эгиналду, 47 мин.
🔥 Егіналду виявився найспритнішим та відкрив рахунок у Львові! ⚽️#Shakhtar #РухШахтар pic.twitter.com/JgB1eC39e4— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 24, 2025
ГОЛ, 1:1! Бабукарр Фаал, 58 мин.
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