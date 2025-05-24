В субботу, 24 мая, проходит матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Рух» и «Шахтер».

Команды встретились на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.

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Этот поединок обслуживает арбитр Виктор Копиевский.

Украинская Премьер-лига. 30-й тур, 24 мая

Рух – Шахтер – 0:0

Голы: Фаал, 58 – Эгиналду, 47

ГОЛ, 0:1! Эгиналду, 47 мин.

ГОЛ, 1:1! Бабукарр Фаал, 58 мин.