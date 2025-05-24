В субботу, 24 мая, во Львове на стадионе «Арена Львов» состоится матч тридцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют львовский «Рух» и донецкий «Шахтер». Стартовый свисток рефери Виктора Копиевского из Кропивницкого прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Рух



Судьба львовского «Руха» в следующем сезоне до сих пор остается загадкой. Резервной команды «желто-черных» уже фактически не существует, а что будет с основной – непонятно. Впрочем, все эти слухи вокруг возможного слияния с «Карпатами» не помешали текущему составу коллектива Виталия Пономарева завершить сезон на достойном уровне. Есть вполне реальная возможность так и финишировать на текущей седьмой строчке турнирной таблицы, сразу позади претендентов на еврокубки.

А на большие достижения «Рух» в этом сезоне вряд ли бы потянул. Потому что вторую часть кампании команда начала из рук вон плохо, пусть и календарь у нее был далек от простого. В определенный момент были и серии из поражений, и серии без забитых мячей длительностью далеко не в два-три матча, поэтому сразу семь очков в пяти последних играх – это очень даже неплохой показатель.

Впрочем, видно, что львовяне просто доигрывают эту кампанию. На примере предыдущей игры против «Левого Берега» это было уж слишком очевидно. Нужны были соперникам три очка – они их выгрызли (1:0). Другое дело, что не сильно помогло это команде Виталия Первака спастись от участия в переходных матчах. Для «Руха» в тоже самое время это был просто футбольний матч – ни больше, ни меньше, и он вновь завершился для «желто-черных» без забитых мячей с их стороны. Наверное, это разочаровало больше всего. Сейчас же соперник будет более именитым, но как у него с мотивацией обстоят дела?

Шахтер



Донецкий «Шахтер» в этом сезоне на полную ощутил поток критики из-за худшего за более чем 20 лет результата в чемпионате. Третье место. Уже сейчас выросло поколение любителей украинского футбола, для которых видеть «горняков» настолько низко в таблице просто непривычно. Отставка главного тренера в таком случае – просто вопрос времени, да и не скрывает никто, что Марино Пушич совсем скоро попрощается с командой, а уже в следующем сезоне во главе «Шахтера», возможно, будет стоять тренер с прекрасной игровой карьерой за плечами.

Но это история о завтрашнем дне. Боснийского наставника от отставки не уберегла даже победа в национальном Кубке и вторая часть сезона лишь с одним поражением от «Колоса» (2:4). Но «Динамо» в чемпионате обыграть в этом сезоне так у Пушича и не получилось, а осечки до зимней паузы все-таки оказались фатальными. «Шахтер» просто доигрывает эту кампанию в непривычном для себя самого «бронзовом» статусе.

Обыграть «Ингулец» в довольно экспериментальном составе при этом труда не составило (4:1). Даже Георгий Судаков, чье будущее этим летом явно не выглядит связанным с УПЛ, сумел отличиться очередными голами в этом сезоне, что добавляет интриги на трансферном рынке. Но «Рух» выглядит соперником, при всем уважении к «козакам», более крепко сложенным, поэтому эксперименты с составом могут в этом случае привести к куда большим проблемам. Но даже по поведению Винисиуса Тобиаса в последней игре было видно, что «основа» «Шахтера» уже сыта по горло этим тяжелым сезоном.

История встреч



Футбольные пути «Руха» и «Шахтера» ранее пересекались 8 раз в рамках Премьер-лиги. Наблюдается перевес по количеству побед со стороны «горняков» – 5 игр, и еще два раза команды сыграли вничью. Разница голов – 4:13. Крупнейшие победы дончан – 2:0 (2021, 2023) и 3:1 (2024). Команды последний раз играли между собой в декабре прошлого года, когда на этой же арене голы Николая Матвиенко и Романа Дидыка обусловили ничью (1:1).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 34-летний Виктор Копиевский из Кропивницкого, который на своем счету имеет уже 78 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Виктор Нижник и Тарас Чопилко, а резервным арбитром отработает Людмила Тельбух. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Игорем Рыбченко и Денисом Романовым. У Копиевского есть опыт проведения матчей с участием «Руха» – 3 победы, 4 ничьих и 1 поражение, тогда как с «Шахтером» он пересекался 12 раз – 7 побед, 2 ничьих и 3 поражения. В том числе – Копиевский судил последний матч этих команд.

Ориентировочные составы



«Рух»: Ледвий – Лях, Слюбик, Холод, Китела – Пидгурский, Пастух, Дидык – Рунич, Фаал, Карабин.

«Шахтер»: Твардовский – Азарови, Арройо, Бондарь, Фарина – Судаков, Крыськив, А. Бондаренко – Невертон, Элиас, Швед.

Прогноз Sport.ua Рух Львов Шахтер Донецк Тотал больше 2.5 1.91 Сделать ставку

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