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  4. Рух – Шахтер – 1:1. Последняя ничья Пушича? Видео голов и обзор матча
Премьер-лига
Рух Львов
24.05.2025 15:30 – FT 1 : 1
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 18:28 | Обновлено 24 мая 2025, 18:56
1510
0

Рух – Шахтер – 1:1. Последняя ничья Пушича? Видео голов и обзор матча

24 мая прошел матч 30-го тура УПЛ

24 мая 2025, 18:28 | Обновлено 24 мая 2025, 18:56
1510
0
Рух – Шахтер – 1:1. Последняя ничья Пушича? Видео голов и обзор матча
УПЛ

В субботу, 24 мая, прошел матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Рух» и «Шахтер».

Команды встретились на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Этот поединок обслужил арбитр Виктор Копиевский.

Украинская Премьер-лига. 30-й тур, 24 мая
Рух – Шахтер – 1:1
Голы: Фаал, 58 – Эгиналду, 47

Видеобзор матча

ГОЛ, 0:1! Эгиналду, 47 мин.

ГОЛ, 1:1! Бабукарр Фаал, 58 мин.

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Бабукар Фаал (Рух Львов).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Эгиналду (Шахтер Донецк).
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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