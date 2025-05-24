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Премьер-лига
Рух Львов
24.05.2025 15:30 – FT 1 : 1
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 17:27 | Обновлено 24 мая 2025, 18:16
1307
20

Прощание без сантиментов. Шахтер завершил чемпионат ничьей против Руха

Команда откровенно дала понять, что попрощалась с Марино Пушичем

24 мая 2025, 17:27 | Обновлено 24 мая 2025, 18:16
1307
20
Прощание без сантиментов. Шахтер завершил чемпионат ничьей против Руха
УПЛ

У заключительного тура украинской Премьер-лиги всегда присутствует особая магия, потому что позади остался длинный сезон. Но не для каждой из команд в эти заключительные выходные национального первенства сохранялась наиболее важная часть мотивации играть на пределе собственных возможностей – в турнирной таблице уже было немало пробелов, где интриги никакой не существовало.

Донецкий «Шахтер», например, уже знал, что точно финиширует третьим. И точно понимал, что для него этот результат – это страшный сон, который закономерно стал реальностью по ходу не слишком удачной кампании в чемпионате. Даже победа в Кубке Украины не слишком улучшила настроение команды Марино Пушича, хотя и несколько уменьшила давление на нее. Однако не на главного тренера – босниец уже вскоре, судя по всему, должен покинуть свой пост, и начнется новая страница в истории «горняков». Но сначала с руководителем надо было попрощаться с помощью матча против львовского «Руха» на «Арене Львов» – тоже не слишком мотивированной команды. Разве что в контексте борьбы за седьмую строчку, которая дает лишь символическое утешение.

Именно поэтому в первом тайме мы и увидели тот футбол, который увидели – без огня в глазах собственно футболистов. Хозяева работали на сдерживание атак соперников, а гости, когда почувствовали, что не слишком существенно продвигаются к чужим воротам, не меняли собственный игровой рисунок и полагались больше на индивидуальные качества игроков. Ставка не сыграла в итоге у «Шахтера», но и у «Руха» также – надо было придумывать что-то более интересное, чем просто забросы на Фаала в тщетных надеждах, что тот не будет в офсайде.

Во втором тайме «желто-черные» от такой тактики отошли, но изменили игру и соперники. В итоге мы сразу увидели то, чего ожидали – забитые мячи. «Шахтер» сразу открыл счет с помощью розыгрыша углового с левого фланга, который завершился подачей Кевина на ближнюю, которую не смог укротить Герета, а Бондаренко с отскока мгновенно прострелил на Кевина. Однако и «Руха» ответил тем же – с четвертой попытки подача Карабина от угла поля нашла голову Фаала на ближней на 58 минуте, а «горняки» в очередной раз продемонстрировали, что не слишком удачно умеют разбирать игроков во время стандартов.

Однако ожидать результативной игры в дальнейшем от команд оказалось напрасным делом. Они не слишком и хотели продолжения банкета. Потому что иначе и не скажешь о том, что мы видели на поле. «Рух» в итоге так и остается седьмым, но уже с 38 очками в активе, тогда как „Шахтер“ никуда с третьего места в принципе сдвинуться не мог, однако 62 зачетных балла – для „горняков“ это очень мало. И с Марино Пушичем они таки попрощались.

Наши оценки:

«Рух» (замены): Роман – 6,0, Холод – 6,0, Притула – 6,0.

«Шахтер» (замены): Цуканов – 6,0, Алиссон – 6,0, Невертон – 6,0, Огарков – 6,0, Элиас – б/о.

Украинская Премьер-лига. 30-й тур.

«Рух» – «Шахтер» – 1:1

Голы: Фаал, 58 – Эгиналду, 46

Предупреждения: Дидык, 35, Рябов, 40, Горин, 50, Китела, 62, Рунич, 90+2 – Педриньо Азеведо, 62

«Рух»: Герета – Лях, Горин (Холод, 72), Дидык, Китела (Роман, 67) – Рябов (Притула, 72), Пидгурский, Пастух – Рунич, Фаал, Карабин.

«Шахтер»: Фесюн – Педриньо Азеведо (Огарков, 74), Фарина, Назарина, Винисиус – Крыськив, Марлон (Цуканов, 60), А. Бондаренко – Кевин (Невертон, 74), Эгиналду (Элиас, 77), Педриньо да Силва (Алиссон, 60).

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 7 (2) – 15 (6)
Угловые: 4 – 5
Оффсайды: 4 – 0.

РУХ – ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Шахтер Марино Пушич отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 20
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JSI
Как его там марьян пушич доказал шо может занимать призовые места с абсолютно нулячей командой при это показывать вкусный состав, на зло всем злопыхателям со всяких там троещин оболоней теремков вот этих вот.
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+4
FunnyCat_____
Рух просто молодцы!
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+4
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JSI
Очень вкусный состав под предводительством супер-тренера пушича на всю жизнь закарбовал в скрижали победоносно-галактический угар бамбаса.
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+2
Remark
Дуже добре
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+2
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ZANREGENT
Надеюсь с Тураном будут четвёртыми
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+1
FunnyCat_____
тренер тут всего лишь одна из причин, а есть, еще и например та -  что шахтер начали судить как всех, а не "по донецки" ну и надеемся на многие года карьеры для сырны в структуре клуба, на руководящих должностях 
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+1
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Павло
Руки геть від Марінки Пушич! Він та Даша Срнова ще покажуть вам "найкращий шахтьор в історії" 
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0
serhiy
 🐽  👉🏻👌 🖕
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0
Первый Среди Равных
Фізручелло май гідність відмовитись від компенсації при звільненні.
Ответить
-1
Первый Среди Равных
Були роки коли Шахтар за підсумком сезону міг не виграти ні чемпіонату ні кубка, але ніколи Шахтар не виглядав столь жалюгідно
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-2
Sheva19
Це фізрук гірше Хацкевіча
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-2
Singularis
24 тур  2025  Рух - Александрия 1:1
21 тур,  2023  Рух -  Динамо 1:1
7 тур, 2024   Динамо - Рух 0:0
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-2
Чемпіонський коридор для Мурлики🥇😸🥇
😢Досадно нам от мировой:
1-1 опять с Рухом...
Но край шахтёрский трудовой⚒️
Не падайте духом!
Пусть уж порадуется Кот🥇😸❤️
А непременно, через год -
Озарит свет терриконы🌋
Снова будем чемпионы! 🧡🖤 😊
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-4
Первый Среди Равных
Всі вболівальники Шахтаря при слові "пушич" будуть здригатися ще багато років. Я думаю слово "пушич" взагалі наріцатєльним може стати.
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-6
Первый Среди Равных
таки зганьбився під кінець свого тренерства
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-7
Отаман
Навіть з цим бовдуром Пушичем, Шахтар з 4 трофеїв за два роки в Україні виграв 3, а фк ганьба суркіса та медведчука так і не змогли перемогти Шахтар коли був цей тренер Пушич
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-10
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