Прощание без сантиментов. Шахтер завершил чемпионат ничьей против Руха

У заключительного тура украинской Премьер-лиги всегда присутствует особая магия, потому что позади остался длинный сезон. Но не для каждой из команд в эти заключительные выходные национального первенства сохранялась наиболее важная часть мотивации играть на пределе собственных возможностей – в турнирной таблице уже было немало пробелов, где интриги никакой не существовало.

Донецкий «Шахтер», например, уже знал, что точно финиширует третьим. И точно понимал, что для него этот результат – это страшный сон, который закономерно стал реальностью по ходу не слишком удачной кампании в чемпионате. Даже победа в Кубке Украины не слишком улучшила настроение команды Марино Пушича, хотя и несколько уменьшила давление на нее. Однако не на главного тренера – босниец уже вскоре, судя по всему, должен покинуть свой пост, и начнется новая страница в истории «горняков». Но сначала с руководителем надо было попрощаться с помощью матча против львовского «Руха» на «Арене Львов» – тоже не слишком мотивированной команды. Разве что в контексте борьбы за седьмую строчку, которая дает лишь символическое утешение.

Именно поэтому в первом тайме мы и увидели тот футбол, который увидели – без огня в глазах собственно футболистов. Хозяева работали на сдерживание атак соперников, а гости, когда почувствовали, что не слишком существенно продвигаются к чужим воротам, не меняли собственный игровой рисунок и полагались больше на индивидуальные качества игроков. Ставка не сыграла в итоге у «Шахтера», но и у «Руха» также – надо было придумывать что-то более интересное, чем просто забросы на Фаала в тщетных надеждах, что тот не будет в офсайде.

Во втором тайме «желто-черные» от такой тактики отошли, но изменили игру и соперники. В итоге мы сразу увидели то, чего ожидали – забитые мячи. «Шахтер» сразу открыл счет с помощью розыгрыша углового с левого фланга, который завершился подачей Кевина на ближнюю, которую не смог укротить Герета, а Бондаренко с отскока мгновенно прострелил на Кевина. Однако и «Руха» ответил тем же – с четвертой попытки подача Карабина от угла поля нашла голову Фаала на ближней на 58 минуте, а «горняки» в очередной раз продемонстрировали, что не слишком удачно умеют разбирать игроков во время стандартов.

Однако ожидать результативной игры в дальнейшем от команд оказалось напрасным делом. Они не слишком и хотели продолжения банкета. Потому что иначе и не скажешь о том, что мы видели на поле. «Рух» в итоге так и остается седьмым, но уже с 38 очками в активе, тогда как „Шахтер“ никуда с третьего места в принципе сдвинуться не мог, однако 62 зачетных балла – для „горняков“ это очень мало. И с Марино Пушичем они таки попрощались.

Наши оценки:

«Рух» (замены): Роман – 6,0, Холод – 6,0, Притула – 6,0.

«Шахтер» (замены): Цуканов – 6,0, Алиссон – 6,0, Невертон – 6,0, Огарков – 6,0, Элиас – б/о.

Украинская Премьер-лига. 30-й тур.

«Рух» – «Шахтер» – 1:1

Голы: Фаал, 58 – Эгиналду, 46

Предупреждения: Дидык, 35, Рябов, 40, Горин, 50, Китела, 62, Рунич, 90+2 – Педриньо Азеведо, 62

«Рух»: Герета – Лях, Горин (Холод, 72), Дидык, Китела (Роман, 67) – Рябов (Притула, 72), Пидгурский, Пастух – Рунич, Фаал, Карабин.

«Шахтер»: Фесюн – Педриньо Азеведо (Огарков, 74), Фарина, Назарина, Винисиус – Крыськив, Марлон (Цуканов, 60), А. Бондаренко – Кевин (Невертон, 74), Эгиналду (Элиас, 77), Педриньо да Силва (Алиссон, 60).

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 7 (2) – 15 (6)

Угловые: 4 – 5

Оффсайды: 4 – 0.

РУХ – ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 11°C