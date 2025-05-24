В субботу, 24-го мая, состоится поединок 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовский «Рух» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 15:30.

Уже ни для кого не секрет то, что Марино Пушич скоро покинет пост главного тренера «горняков» на фоне наихудшего результата за последние более чем 20 лет в чемпионате. Поэтому с наставником команда должна организовать достойное прощание, и есть все основания полагать, что не только с ним. Немотивированный «Рух», осечка против которого в первом круге (1:1) была одной из многих в этой кампании – подходящий для этого соперник. Но захочет ли команда Виталия Пономарева быть гостем на чужом прощальном вечере?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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