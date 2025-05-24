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Премьер-лига
Рух Львов
24.05.2025 15:30 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 01:39 | Обновлено 24 мая 2025, 01:49
26
0

Рух – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 30-го тура Украинской Премьер-лиги

24 мая 2025, 01:39 | Обновлено 24 мая 2025, 01:49
26
0
Рух – Шахтер. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер

В субботу, 24-го мая, состоится поединок 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовский «Рух» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 15:30.

Уже ни для кого не секрет то, что Марино Пушич скоро покинет пост главного тренера «горняков» на фоне наихудшего результата за последние более чем 20 лет в чемпионате. Поэтому с наставником команда должна организовать достойное прощание, и есть все основания полагать, что не только с ним. Немотивированный «Рух», осечка против которого в первом круге (1:1) была одной из многих в этой кампании – подходящий для этого соперник. Но захочет ли команда Виталия Пономарева быть гостем на чужом прощальном вечере?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Рух Львов
24 мая 2025 -
15:30
Шахтер Донецк
Тотал больше 2.5 1.91 Сделать ставку

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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