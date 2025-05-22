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  4. ФОТО. Классика. Милан обнародовал домашнюю форму на сезон 2025/26
Италия
22 мая 2025, 19:21 | Обновлено 22 мая 2025, 19:23
393
3

ФОТО. Классика. Милан обнародовал домашнюю форму на сезон 2025/26

«Дьяволы» решили не изменять традициям

22 мая 2025, 19:21 | Обновлено 22 мая 2025, 19:23
393
3
ФОТО. Классика. Милан обнародовал домашнюю форму на сезон 2025/26
ФК Милан

Итальянский клуб «Милан» презентовал новый домашний комплект формы вместе с техническим спонсором Puma на следующий сезон 2025/26.

Новая форма сделана в классическом стиле для клуба – красно-черные полосы, которые украшены узорами пламени. Эмблема команды выполнена в огненно-красном цвете, сочетая исторические корни клуба с современной интерпретацией.

Представители «Милана» и бренда Puma при создании игрового комплекта вдохновлялись историей клуба, вспоминая фразу основателя «россонери» Герберта Килпина.

«Наши цвета будут красными, как пламя, и черными – чтобы наводить страх на соперников», - заявил когда-то Герберт.

ФОТО. Классика. Милан обнародовал домашнюю форму на сезон 2025/26

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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MahJonga
Справжні бандерівські кольори - кацапи жахаються до усрачки.
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0
Первый Среди Равных
нормальна справжня форма з широкими полосами, а не оте незрозуміле шо останнім часом. Тільки емблема оця в стилі модного останнім сасом "монохрому" тут взагалі фігово виглядить.
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-1
Victor673256ua
Потрібно в наступному сезоні не зганьбити ці кольори.
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-1
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