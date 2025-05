Итальянский клуб «Милан» презентовал новый домашний комплект формы вместе с техническим спонсором Puma на следующий сезон 2025/26.

Новая форма сделана в классическом стиле для клуба – красно-черные полосы, которые украшены узорами пламени. Эмблема команды выполнена в огненно-красном цвете, сочетая исторические корни клуба с современной интерпретацией.

Представители «Милана» и бренда Puma при создании игрового комплекта вдохновлялись историей клуба, вспоминая фразу основателя «россонери» Герберта Килпина.

«Наши цвета будут красными, как пламя, и черными – чтобы наводить страх на соперников», - заявил когда-то Герберт.

ФОТО. Классика. Милан обнародовал домашнюю форму на сезон 2025/26

THE DEVIL IS IN THE DETAILS 🔴😈⚫️



Introducing the 25/26 #ACMilan x @pumafootball Home Kit. Available now.

#SempreMilan pic.twitter.com/PksbJ0OJgX