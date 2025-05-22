ФОТО. Классика. Милан обнародовал домашнюю форму на сезон 2025/26
«Дьяволы» решили не изменять традициям
Итальянский клуб «Милан» презентовал новый домашний комплект формы вместе с техническим спонсором Puma на следующий сезон 2025/26.
Новая форма сделана в классическом стиле для клуба – красно-черные полосы, которые украшены узорами пламени. Эмблема команды выполнена в огненно-красном цвете, сочетая исторические корни клуба с современной интерпретацией.
Представители «Милана» и бренда Puma при создании игрового комплекта вдохновлялись историей клуба, вспоминая фразу основателя «россонери» Герберта Килпина.
«Наши цвета будут красными, как пламя, и черными – чтобы наводить страх на соперников», - заявил когда-то Герберт.
ФОТО. Классика. Милан обнародовал домашнюю форму на сезон 2025/26
THE DEVIL IS IN THE DETAILS 🔴😈⚫️— AC Milan (@acmilan) May 22, 2025
Introducing the 25/26 #ACMilan x @pumafootball Home Kit. Available now.
#SempreMilan pic.twitter.com/PksbJ0OJgX
Feel it in your soul 🔥😈 #SempreMilan @pumafootball— AC Milan (@acmilan) May 22, 2025
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