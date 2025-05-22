Довбик откровенно признался, почему в Италии играть тяжелее, чем в Испании

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик сравнил Серию А с чемпионатом Испании, а также признался, почему сейчас ему труднее играть на футбольном поле:

«Когда я переходил в чемпионат Италии, то не думал, что будет настолько сильная разница. Я ожидал, что защитники в топовых лигах примерно одного уровня. Я играл против Барселоны, Реала, Атлетико, и там защитники примерно играют одинаково.

Однако там может быть один такой футболист, а в Италии за тобой могут бегать сразу три или четыре. Неважно, куда ты идешь, он всегда бежит за тобой и висит на ногах.

Я очень сильно почувствовал эту разницу, особенно когда идут передачи с фланга. Защитник в такой момент совсем не смотрит на мяч, его задача – поймать тебя, чтобы ты не мог ничего делать. Конечно, помогает VAR, но все равно тебя постоянно бьют. После каждого матча выходишь, а у тебя тело в царапинах и синяках», – признался Довбик.

В текущем сезоне форвард провел 45 матчей во всех турнирах, где забил 17 голов и отдал четыре результативных передачи. На данный момент «Рома» набрала 66 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице.