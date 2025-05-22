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  4. Довбик откровенно признался, почему в Италии играть тяжелее, чем в Испании
Италия
22 мая 2025, 13:33 |
1313
1

Довбик откровенно признался, почему в Италии играть тяжелее, чем в Испании

Форвард итальянской «Ромы» уверен, что дело в защитниках

22 мая 2025, 13:33 |
1313
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Довбик откровенно признался, почему в Италии играть тяжелее, чем в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик сравнил Серию А с чемпионатом Испании, а также признался, почему сейчас ему труднее играть на футбольном поле:

«Когда я переходил в чемпионат Италии, то не думал, что будет настолько сильная разница. Я ожидал, что защитники в топовых лигах примерно одного уровня. Я играл против Барселоны, Реала, Атлетико, и там защитники примерно играют одинаково.

Однако там может быть один такой футболист, а в Италии за тобой могут бегать сразу три или четыре. Неважно, куда ты идешь, он всегда бежит за тобой и висит на ногах.

Я очень сильно почувствовал эту разницу, особенно когда идут передачи с фланга. Защитник в такой момент совсем не смотрит на мяч, его задача – поймать тебя, чтобы ты не мог ничего делать. Конечно, помогает VAR, но все равно тебя постоянно бьют. После каждого матча выходишь, а у тебя тело в царапинах и синяках», – признался Довбик.

В текущем сезоне форвард провел 45 матчей во всех турнирах, где забил 17 голов и отдал четыре результативных передачи. На данный момент «Рома» набрала 66 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига чемпионат Италии по футболу Рома Рим Артем Довбик
Николай Титюк Источник: Циганик LIVE
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Комментарии 1
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ivankondrat96
В Іспанії форвардам дають трохи більше свободи. Якось історично так склалось)
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