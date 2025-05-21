Новак прервал лузстрик. Джокович стартовал на турнире АТР 250 в Женеве
Сербский теннисист переиграл Мартона Фучовича
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал грунтового турнира ATP 250 в Женеве (Швейцария).
Серб, которому завтра исполнится 38 полностью контролировал ход поединка и переиграл Мартона Фучовича (ATP 134) из Венгрии за 75 минут. Джокович уверенно проводил розыгрыши на задней линии, используя надежные удары, и мощно подавал. По данным Infosys ATP Stats, за всю игру он не позволил сопернику ни разу заработать брейк-пойнт.
В личных встречах с Фучовичем серб теперь ведет 6:0.
ATP 250 Женева. Грунт. 1/8 финала
Новак Джокович (Сербия) [2] – Мартон Фучович (Венгрия) – 6:2, 6:3
Бывший первый номер мирового рейтинга ATP одержал первую победу на грунте в этом сезоне.
Geneva reset for Nole 🔄@DjokerNole snaps his 3-game losing streak, defeating Fucsovics 6-2 6-3 to reach his 220TH QF!#gonetgenevaopen pic.twitter.com/VBLsydpoaa— Tennis TV (@TennisTV) May 21, 2025
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