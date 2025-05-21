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ATP
21 мая 2025, 21:28 | Обновлено 21 мая 2025, 21:32
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0

Новак прервал лузстрик. Джокович стартовал на турнире АТР 250 в Женеве

Сербский теннисист переиграл Мартона Фучовича

21 мая 2025, 21:28 | Обновлено 21 мая 2025, 21:32
110
0
Новак прервал лузстрик. Джокович стартовал на турнире АТР 250 в Женеве
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал грунтового турнира ATP 250 в Женеве (Швейцария).

Серб, которому завтра исполнится 38 полностью контролировал ход поединка и переиграл Мартона Фучовича (ATP 134) из Венгрии за 75 минут. Джокович уверенно проводил розыгрыши на задней линии, используя надежные удары, и мощно подавал. По данным Infosys ATP Stats, за всю игру он не позволил сопернику ни разу заработать брейк-пойнт.

В личных встречах с Фучовичем серб теперь ведет 6:0.

ATP 250 Женева. Грунт. 1/8 финала

Новак Джокович (Сербия) [2] – Мартон Фучович (Венгрия) – 6:2, 6:3

Бывший первый номер мирового рейтинга ATP одержал первую победу на грунте в этом сезоне.

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ATP Женева Новак Джокович Мартон Фучович
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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