Новак прервал лузстрик. Джокович стартовал на турнире АТР 250 в Женеве

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал грунтового турнира ATP 250 в Женеве (Швейцария).

Серб, которому завтра исполнится 38 полностью контролировал ход поединка и переиграл Мартона Фучовича (ATP 134) из Венгрии за 75 минут. Джокович уверенно проводил розыгрыши на задней линии, используя надежные удары, и мощно подавал. По данным Infosys ATP Stats, за всю игру он не позволил сопернику ни разу заработать брейк-пойнт.

В личных встречах с Фучовичем серб теперь ведет 6:0.

ATP 250 Женева. Грунт. 1/8 финала

Новак Джокович (Сербия) [2] – Мартон Фучович (Венгрия) – 6:2, 6:3

Бывший первый номер мирового рейтинга ATP одержал первую победу на грунте в этом сезоне.

