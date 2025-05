ВИДЕО. Гарри Кейн неожиданно спел. Таким вы его ещё не видели

Форвард «Баварии» Гарри Кейн выиграл первый трофей в карьере, став чемпионом Бундеслиги.

Вместе с командой он отпраздновал победу на центральной площади Мюнхена — Мариенплац, где футболисты по традиции подняли Серебряную Салатницу.

Кейн также исполнил для болельщиков песню Sweet Calorine.

«Это значит больше, чем любая личная награда. В моей карьере не хватало трофеев — это был груз. Теперь он снят. Я впервые почувствовал, что значит праздновать титул с командой», — отметил Кейн.

it's finally here, sweet caroline sung by harry and georgia 🔥 pic.twitter.com/m3MuYmGN0x