ВИДЕО. Гарри Кейн неожиданно спел. Таким вы его ещё не видели
У Гарри Кейна определенно есть талант
Форвард «Баварии» Гарри Кейн выиграл первый трофей в карьере, став чемпионом Бундеслиги.
Вместе с командой он отпраздновал победу на центральной площади Мюнхена — Мариенплац, где футболисты по традиции подняли Серебряную Салатницу.
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Кейн также исполнил для болельщиков песню Sweet Calorine.
«Это значит больше, чем любая личная награда. В моей карьере не хватало трофеев — это был груз. Теперь он снят. Я впервые почувствовал, что значит праздновать титул с командой», — отметил Кейн.
it's finally here, sweet caroline sung by harry and georgia 🔥 pic.twitter.com/m3MuYmGN0x— michelle (6x 🏆) (@miasankane) May 18, 2025
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