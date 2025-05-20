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20 мая 2025, 00:35 |
77
0

ВИДЕО. Гарри Кейн неожиданно спел. Таким вы его ещё не видели

У Гарри Кейна определенно есть талант

20 мая 2025, 00:35 |
77
0
ВИДЕО. Гарри Кейн неожиданно спел. Таким вы его ещё не видели
Instagram. Гарри Кейн

Форвард «Баварии» Гарри Кейн выиграл первый трофей в карьере, став чемпионом Бундеслиги.

Вместе с командой он отпраздновал победу на центральной площади Мюнхена — Мариенплац, где футболисты по традиции подняли Серебряную Салатницу.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Кейн также исполнил для болельщиков песню Sweet Calorine.

«Это значит больше, чем любая личная награда. В моей карьере не хватало трофеев — это был груз. Теперь он снят. Я впервые почувствовал, что значит праздновать титул с командой», — отметил Кейн.

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видео lifestyle Гарри Кейн Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
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