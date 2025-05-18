Севилья – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)

18 мая проходит матч 37-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Севилья и Реал Мадрид.

Коллективы играют на стадионе Рамон Санчес Писхуан. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

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Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле с первых минут.

Ла Лига 2024/25. 37-й тур, 18 мая

Севилья – Реал Мадрид – 0:0 (матч продолжается)

Удаление: Баде, 12

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Севилья – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция