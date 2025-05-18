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Испания
18 мая 2025, 21:01 |
649
0

Севилья – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 37-го тура Ла Лиги 2024/25

18 мая 2025, 21:01 |
649
0
Севилья – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

18 мая проходит матч 37-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Севилья и Реал Мадрид.

Коллективы играют на стадионе Рамон Санчес Писхуан. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле с первых минут.

Ла Лига 2024/25. 37-й тур, 18 мая

Севилья – Реал Мадрид – 0:0 (матч продолжается)

Удаление: Баде, 12

(новость обновляется)

Севилья – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Севилья Реал Мадрид Севилья - Реал видео голов и обзор Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин удаление (красная карточка) Лоик Баде
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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