Сыграет ли Миколенко? Стали известны составы на матч Эвертон – Саутгемптон
Матч 37-го тура АПЛ начнется в 14:00
В воскресенье, 18 мая, в 14:00 состоится матч 37-го тура Английской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Эвертон» и «Саутгемптон».
Команды встретятся на стадионе «Гудиссон Парк» в Ливерпуле. Эта игра будет прощальной для «ирисок» на этой знаковой для команды арене.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе «Эвертона» на этот матч.
Стартовые составы на матч Эвертон – Саутгемптон:
Your Toffees for the final #PL game at Goodison! 🔵#EVESOU #EndOfAnEra pic.twitter.com/r7QCZevw31— Everton (@Everton) May 18, 2025
Your yellows ✊ pic.twitter.com/uEF6c7NQ0j— Southampton FC (@SouthamptonFC) May 18, 2025
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