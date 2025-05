Сыграет ли Миколенко? Стали известны составы на матч Эвертон – Саутгемптон

В воскресенье, 18 мая, в 14:00 состоится матч 37-го тура Английской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Эвертон» и «Саутгемптон».

Команды встретятся на стадионе «Гудиссон Парк» в Ливерпуле. Эта игра будет прощальной для «ирисок» на этой знаковой для команды арене.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе «Эвертона» на этот матч.

Стартовые составы на матч Эвертон – Саутгемптон:

Your Toffees for the final #PL game at Goodison! 🔵#EVESOU #EndOfAnEra pic.twitter.com/r7QCZevw31