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  4. Сыграет ли Миколенко? Стали известны составы на матч Эвертон – Саутгемптон
Англия
18 мая 2025, 13:29 |
158
0

Сыграет ли Миколенко? Стали известны составы на матч Эвертон – Саутгемптон

Матч 37-го тура АПЛ начнется в 14:00

18 мая 2025, 13:29 |
158
0
Сыграет ли Миколенко? Стали известны составы на матч Эвертон – Саутгемптон
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В воскресенье, 18 мая, в 14:00 состоится матч 37-го тура Английской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Эвертон» и «Саутгемптон».

Команды встретятся на стадионе «Гудиссон Парк» в Ливерпуле. Эта игра будет прощальной для «ирисок» на этой знаковой для команды арене.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе «Эвертона» на этот матч.

Стартовые составы на матч Эвертон – Саутгемптон:

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Эвертон Виталий Миколенко Эвертон - Саутгемптон Саутгемптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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