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  4. Удачная аренда. Бетис готов выкупить контракт бразильского футболиста
Испания
17 мая 2025, 11:56 |
119
0

Удачная аренда. Бетис готов выкупить контракт бразильского футболиста

Защитник «Наполи» Натан может остаться в Ла Лиге

17 мая 2025, 11:56 |
119
0
Удачная аренда. Бетис готов выкупить контракт бразильского футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Натан

Финалист нынешней Лиги конференций, испанский «Бетис», планирует оформить трансфер бразильского защитника Натана, контракт которого принадлежит «Наполи». Сейчас футболист на правах аренды выступает за «Бетис».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, руководство испанского клуба готово отдать за футболиста 8 миллионов евро.

В течение сезона Натан сыграл 49 матчей за команду, отдав два ассиста и забив два мяча.

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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