Удачная аренда. Бетис готов выкупить контракт бразильского футболиста
Защитник «Наполи» Натан может остаться в Ла Лиге
Финалист нынешней Лиги конференций, испанский «Бетис», планирует оформить трансфер бразильского защитника Натана, контракт которого принадлежит «Наполи». Сейчас футболист на правах аренды выступает за «Бетис».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, руководство испанского клуба готово отдать за футболиста 8 миллионов евро.
В течение сезона Натан сыграл 49 матчей за команду, отдав два ассиста и забив два мяча.
🚨🟢⚪️ Real Betis are planning to sign Brazilian defender Natan on permanent deal from Napoli for €8m.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 17, 2025
Decision follows a very good loan spell at the club. pic.twitter.com/Tbp6YqGEfi
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