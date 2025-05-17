Удачная аренда. Бетис готов выкупить контракт бразильского футболиста

Финалист нынешней Лиги конференций, испанский «Бетис», планирует оформить трансфер бразильского защитника Натана, контракт которого принадлежит «Наполи». Сейчас футболист на правах аренды выступает за «Бетис».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, руководство испанского клуба готово отдать за футболиста 8 миллионов евро.

В течение сезона Натан сыграл 49 матчей за команду, отдав два ассиста и забив два мяча.

Читайте также: Барселона определилась с главной трансферной целью на лето