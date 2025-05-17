Барселона определилась с главной трансферной целью на лето

Руководство каталонской Барселоны определилось с главной трансферной целью «сине-гранатовых» на летнее трансферное окно. Об этом пишет издание Relevo.

По информации источника, спортивный директор каталонцев Деку настаивает на подписании колумбийского вингера Луиса Диаса. В клубе хотят ужесточить конкуренцию на флангах полузащиты.

Диас, контракт которого с «Ливерпулем» действует до 2027 года, рассматривает предложение о его продлении, но окончательное решение не принято.

В нынешнем сезоне колумбийский вингер отличился 17 голами и 5 результативными передачами в 48 матчах за «Ливерпуль».