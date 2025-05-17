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  4. Барселона определилась с главной трансферной целью на лето
Англия
17 мая 2025, 11:18 |
1037
0

Барселона определилась с главной трансферной целью на лето

Каталонцы хотят подписать Луиса Диаса из «Ливерпуля»

17 мая 2025, 11:18 |
1037
0
Барселона определилась с главной трансферной целью на лето
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Диас

Руководство каталонской Барселоны определилось с главной трансферной целью «сине-гранатовых» на летнее трансферное окно. Об этом пишет издание Relevo.

По информации источника, спортивный директор каталонцев Деку настаивает на подписании колумбийского вингера Луиса Диаса. В клубе хотят ужесточить конкуренцию на флангах полузащиты.

Диас, контракт которого с «Ливерпулем» действует до 2027 года, рассматривает предложение о его продлении, но окончательное решение не принято.

В нынешнем сезоне колумбийский вингер отличился 17 голами и 5 результативными передачами в 48 матчах за «Ливерпуль».

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Луис Диас Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Ливерпуль Английская Премьер-лига Деку чемпионат Англии по футболу трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Олег Вахоцкий Источник: Relevo
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