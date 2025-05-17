Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории

Испанский тренер Хаби Алонсо готовится возглавить мадридский «Реал». Официально о сотрудничестве должно быть объявлено 1 июня.

По информации El Gol Digital, Алонсо не против возвращения лучшего бомбардира в истории клуба Криштиану Роналду. Португалец рассматривает подписание одномесячного контракта с клубом для участия на КЧМ-2025. Хаби считает, что большой опыт Роналду поможет клубу на турнире.

В этом сезоне Роналду провел за «Реала» 39 матчей, забил 33 гола и сделал 4 ассиста. Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».