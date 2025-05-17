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  4. Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории
Испания
17 мая 2025, 04:05 |
118
0

Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории

Испанский коуч хочет возвращения Роналду в «Реал»

17 мая 2025, 04:05 |
118
0
Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Испанский тренер Хаби Алонсо готовится возглавить мадридский «Реал». Официально о сотрудничестве должно быть объявлено 1 июня.

По информации El Gol Digital, Алонсо не против возвращения лучшего бомбардира в истории клуба Криштиану Роналду. Португалец рассматривает подписание одномесячного контракта с клубом для участия на КЧМ-2025. Хаби считает, что большой опыт Роналду поможет клубу на турнире.

В этом сезоне Роналду провел за «Реала» 39 матчей, забил 33 гола и сделал 4 ассиста. Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».

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Хаби Алонсо Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу Ла Лига чемпионат Испании по футболу Аль-Наср Эр-Рияд
Дмитрий Олейник Источник: El Gol Digital
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