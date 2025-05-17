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17 мая 2025, 05:16 |
53
0

ФОТО. Винисиус объявил о выходе документального фильма о себе

Винисиусу Жуниору есть что рассказать

17 мая 2025, 05:16 |
53
0
ФОТО. Винисиус объявил о выходе документального фильма о себе
Instagram. Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор объявил о выходе биографического фильма «Танцуй, Вини» на Netflix.

Футболист в Instagram отметил, что несмотря на молодость и продолжающуюся карьеру, ему есть что рассказать.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Улыбка — моя суть. Спасибо всем, кто помог мне», — написал Винисиус.

Документальный фильм показывает ключевые моменты жизни и карьеры бразильца.

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фото Винисиус Жуниор lifestyle Реал Мадрид сборная Бразилии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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