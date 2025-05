ФОТО. Винисиус объявил о выходе документального фильма о себе

Винисиус Жуниор объявил о выходе биографического фильма «Танцуй, Вини» на Netflix.

Футболист в Instagram отметил, что несмотря на молодость и продолжающуюся карьеру, ему есть что рассказать.

«Улыбка — моя суть. Спасибо всем, кто помог мне», — написал Винисиус.

Документальный фильм показывает ключевые моменты жизни и карьеры бразильца.

The Netflix documentary on Vinicius Junior 🇧🇷 will be released on May 15! 📺#Vinicius

