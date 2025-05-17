ФОТО. Винисиус объявил о выходе документального фильма о себе
Винисиусу Жуниору есть что рассказать
Винисиус Жуниор объявил о выходе биографического фильма «Танцуй, Вини» на Netflix.
Футболист в Instagram отметил, что несмотря на молодость и продолжающуюся карьеру, ему есть что рассказать.
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«Улыбка — моя суть. Спасибо всем, кто помог мне», — написал Винисиус.
Документальный фильм показывает ключевые моменты жизни и карьеры бразильца.
The Netflix documentary on Vinicius Junior 🇧🇷 will be released on May 15! 📺#Vinicius— Cbet (@Cbetgg) April 22, 2025
pic.twitter.com/P7U8vjsph8
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