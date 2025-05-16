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Испания
16 мая 2025, 09:06 | Обновлено 16 мая 2025, 09:07
1622
0

Ямаль дерзко обратился к фанатам Барсы после триумфа в Ла Лиге

Испанец заявил, что это только начало

16 мая 2025, 09:06 | Обновлено 16 мая 2025, 09:07
1622
0
Ямаль дерзко обратился к фанатам Барсы после триумфа в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Испанский вундеркинд «Барселоны» Ламин Ямаль поделился эмоциями от матча против «Эспаньола» (2:0) после которого каталонцы официально стали чемпионом Испании.

Я хочу сказать болельщикам «Барселоны», что это только начало. Невозможно устать от побед. Эта идея заложена в моей голове.

– Ты вернул улыбку Роналдиньо в «Барселону». Ты играешь как Неймар. Если добьешься стабильности и последовательности, сможешь выигрывать титулы как Месси.

– Цель – достичь собственных целей. Я хочу быть собой. Я хочу написать свою собственную историю, – сказал Ламин.

На нашем сайте доступен обзор матча «Эспаньол» – «Барселона», после которого каталонцы официально стали чемпионами.

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Ламин Ямаль Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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