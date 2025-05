Ямаль дерзко обратился к фанатам Барсы после триумфа в Ла Лиге

Испанский вундеркинд «Барселоны» Ламин Ямаль поделился эмоциями от матча против «Эспаньола» (2:0) после которого каталонцы официально стали чемпионом Испании.

Я хочу сказать болельщикам «Барселоны», что это только начало. Невозможно устать от побед. Эта идея заложена в моей голове.

– Ты вернул улыбку Роналдиньо в «Барселону». Ты играешь как Неймар. Если добьешься стабильности и последовательности, сможешь выигрывать титулы как Месси.

– Цель – достичь собственных целей. Я хочу быть собой. Я хочу написать свою собственную историю, – сказал Ламин.

