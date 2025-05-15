Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Победитель ЧМ-2022 принял решение о своем будущем
Португалия
15 мая 2025, 21:33 | Обновлено 15 мая 2025, 21:36
380
0

Победитель ЧМ-2022 принял решение о своем будущем

Анхель Ди Мария хочет покинуть «Бенфику» в конце сезона

15 мая 2025, 21:33 | Обновлено 15 мая 2025, 21:36
380
0
Победитель ЧМ-2022 принял решение о своем будущем
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

37-летний вингер «Бенфики» Анхель Ди Мария решил покинуть команду по завершению сезона, несмотря на просьбу руководства остаться до клубного чемпионата мира включительно.

Как отметил инсайдер Николо Скира, футболист решил отработать контракт, который рассчитан до 30 июня 2025 года, и уйти из команды свободным агентом.

В португальский клуб Анхель вернулся бесплатно летом 2023 года. В течение этих двух сезонов вингеру удалось провести 86 матчей, оформив 32 гола и отдав 24 ассиста. Также за «Бенфику» Ди Мария выступал с 2007 по 2010 год.

За период своей карьеры Анхель представлял цвета таких клубов: «Росарио», «Реал» Мадрид, «Манчестер Юнайтед», ПСЖ и «Ювентус».

По теме:
Порту сделает предложение о трансфере полузащитника сборной Украины
На фоне интереса Ман Сити. В Бенфике приняли важное решение по Трубину
Когда-то выиграл Евро. Известный португалец летом станет свободным агентом
Бенфика Анхель Ди Мария чемпионат Португалии по футболу свободный агент
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»
Футбол | 15 мая 2025, 09:37 16
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»

Бывший футболист раскритиковал поведение форварда Владислава Ваната

Леоненко пояснил, почему Караваев не забил пенальти в матче с Шахтером
Футбол | 15 мая 2025, 12:53 6
Леоненко пояснил, почему Караваев не забил пенальти в матче с Шахтером
Леоненко пояснил, почему Караваев не забил пенальти в матче с Шахтером

Виктор поддержал Александра Караваева

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 15.05.2025, 10:05
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Аль-Шабаб с Бущаном одолел Аль-Рияд
Футбол | 15.05.2025, 21:08
Аль-Шабаб с Бущаном одолел Аль-Рияд
Аль-Шабаб с Бущаном одолел Аль-Рияд
День допинга. Еще один украинский спортсмен получил дисквалификацию
Другие виды | 15.05.2025, 16:55
День допинга. Еще один украинский спортсмен получил дисквалификацию
День допинга. Еще один украинский спортсмен получил дисквалификацию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кумовство продолжается. Скоро он дебютирует за Динамо»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кумовство продолжается. Скоро он дебютирует за Динамо»
14.05.2025, 17:11 7
Футбол
Барселона составила список из восьми футболистов, которые не нужны клубу
Барселона составила список из восьми футболистов, которые не нужны клубу
13.05.2025, 19:35 6
Футбол
Футболист Реала досрочно покинул тренировку. Он не хочет играть в Мадриде
Футболист Реала досрочно покинул тренировку. Он не хочет играть в Мадриде
13.05.2025, 19:09 2
Футбол
Элина Свитолина – Пейтон Стернс. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Пейтон Стернс. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
13.05.2025, 17:00 32
Теннис
Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»
Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»
15.05.2025, 08:57 4
Футбол
Фьюри назвал следующего «короля бокса» после Усика
Фьюри назвал следующего «короля бокса» после Усика
14.05.2025, 23:56 1
Бокс
ЧМ по хоккею. Яркая победа Латвии, Германия выиграла третий матч
ЧМ по хоккею. Яркая победа Латвии, Германия выиграла третий матч
13.05.2025, 20:01 1
Хоккей
2.5 часа драмы. Известна возможная соперница Свитолиной в полуфинале Рима
2.5 часа драмы. Известна возможная соперница Свитолиной в полуфинале Рима
13.05.2025, 17:45 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем