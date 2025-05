Победитель ЧМ-2022 принял решение о своем будущем

37-летний вингер «Бенфики» Анхель Ди Мария решил покинуть команду по завершению сезона, несмотря на просьбу руководства остаться до клубного чемпионата мира включительно.

Как отметил инсайдер Николо Скира, футболист решил отработать контракт, который рассчитан до 30 июня 2025 года, и уйти из команды свободным агентом.

В португальский клуб Анхель вернулся бесплатно летом 2023 года. В течение этих двух сезонов вингеру удалось провести 86 матчей, оформив 32 гола и отдав 24 ассиста. Также за «Бенфику» Ди Мария выступал с 2007 по 2010 год.

За период своей карьеры Анхель представлял цвета таких клубов: «Росарио», «Реал» Мадрид, «Манчестер Юнайтед», ПСЖ и «Ювентус».

