Порту сделает предложение о трансфере полузащитника сборной Украины

Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков может покинуть «горняков» во время летнего трансферного окна.

В услугах 22-летнего футболиста заинтересован «Порту», который намерен сделать второе предложение о трансфере. По данным источника, португальский клуб провел первые переговоры с руководством донецкой команды еще зимой, но тогда «Шахтер» отклонил запрос о трансфере.

«Порту» принял решение вернуться к кандидатуре Судакова и намерен возобновить контакты с украинским клубом. «Драконы» предлагали 15 млн евро, а также 50% экономических прав на полузащитника.

На этот раз руководство португальской команды планирует улучшить свое предложение из-за конкуренции с итальянским «Наполи». Наставник «Порту» лично заинтересован в переходе Судакова, который должен заменит Нико Гонсалеса. 23-летний испанец зимой перебрался в английский «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Судаков провел 36 матчей во всех турнирах, где забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Ориентировочная стоимость полузащитника составляет 32 млн евро.