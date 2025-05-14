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  4. Наполи договорился с Судаковым, но переговоры с Шахтером поставил на паузу
Украина. Премьер лига
14 мая 2025, 16:24 |
475
4

Наполи договорился с Судаковым, но переговоры с Шахтером поставил на паузу

Неаполитанцы хотят сфокусироваться на более важных целях

14 мая 2025, 16:24 |
475
4
Наполи договорился с Судаковым, но переговоры с Шахтером поставил на паузу
shakhtar.com. Георгий Судаков

Трансферная сага по переходу 22-летнего полузащитника «Шахтера» Георгия Судакова в «Наполи» далека от завершения.

По информации журналиста Альфредо Педуллы, в настоящий момент «Наполи» устно договорился с Судаковым по условиям личного контракта, однако, вопреки слухам, никаких предложений «Шахтеру» не делал.

Переговоры по Судакову в Неаполе, по сути, отложены, так как клуб хочет в настоящий момент сфокусироваться на других целях, которые считает более важными.

Ранее в СМИ писали, что «Наполи» предложил «горнякам» 35+5 миллионов евро за Судакова с выплатой в течение пяти лет.

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Алексей Сливченко Источник: Альфредо Педулла
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Комментарии 4
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Burevestnik
кожен день і не один раз в день якась брехня ходить навколо Судакова.
чи ШД "набиває" ціну, чи клуби роблять вид, шо їм потрібен Судаков? 
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0
Saar
Я просто не розумію, як Судаков може заграти в чемпіонаті, де захист- еталон футболу. Де захисники  і півзахисники не дають і секунди спокою( почитайте , що сказав Довбик , коли порівнював з Ла Лігою, що забивати в Серії А складніше!). Я не розумію як він може заграти, якщо, навіть, в УПЛ губиться. І не розумію Наполі. Скоріш за все, якщо і купить Судакова, то в якості підміни для травмованих.
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0
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Gargantua81
а Романо написал,чт о Шахтер отверг предложение 35+5
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