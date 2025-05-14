Наполи договорился с Судаковым, но переговоры с Шахтером поставил на паузу
Неаполитанцы хотят сфокусироваться на более важных целях
Трансферная сага по переходу 22-летнего полузащитника «Шахтера» Георгия Судакова в «Наполи» далека от завершения.
По информации журналиста Альфредо Педуллы, в настоящий момент «Наполи» устно договорился с Судаковым по условиям личного контракта, однако, вопреки слухам, никаких предложений «Шахтеру» не делал.
Переговоры по Судакову в Неаполе, по сути, отложены, так как клуб хочет в настоящий момент сфокусироваться на других целях, которые считает более важными.
Ранее в СМИ писали, что «Наполи» предложил «горнякам» 35+5 миллионов евро за Судакова с выплатой в течение пяти лет.
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