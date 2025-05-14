Почему Судаков ответственен за неудачи Шахтера наравне с Пушичем и Срной

Похоже, что летом нынешнего года трансферная сага вокруг ухода хавбека Георгия Судакова из «Шахтера» в один из топовых европейских чемпионатов наконец-то обретет счастливый конец. Согласно последних слухов, к приобретению 22-летнего игрока нынче как никогда близок «Наполи», собирающийся заплатить за украинца порядка 40 миллионов евро и предложить ему контракт на пять лет на общую сумму в 10 миллионов евро.

После ухода Михаила Мудрика в «Челси» именно Судаков заполнил вакантную нишу главной звезды «оранжево-черных». Причем это было заметно не только по тактическим и игровым аспектам, но и даже по таким околофутбольным нюансам, как интервью руководства, медийная активность и прочее-прочее-прочее. «Шахтер» буквально лепил из Судакова нового гения и того, кто следующим покинет донецкий клуб за огромную сумму отступных.

Однако прямо сейчас можно констатировать, что уйти на таком же гребне славы, как и Мудрик, у Судакова не получится. Если Михаил уезжал в АПЛ после великолепного отрезка сезона за «оранжево-черных» в Лиге чемпионов, то тот максимум, на который может ныне рассчитывать Судаков – это потенциальная победа в Кубке Украины с, вероятно, лишь бронзовой медалью УПЛ. И то, насколько низко упал «Шахтер» в текущем сезоне – это прямая сфера ответственности не только тренерского штаба во главе с Марино Пушичем и администрации клуба в лице Дарио Срны, который и приводил боснийского коуча, но и всей команды, а ее олицетворением в последние годы являлся именно Георгий Судаков. Собирать славу в прежние месяцы и годы в статусе лидера коллектива для хавбека было легко и почетно, но сейчас наступает иной период – принимать и обдумывать критику.

Чтобы понять, почему Судаков ответственен за нынешние неудачи «Шахтера» в значительной степени, нужно немного вернуться назад и уяснить, насколько действительно важной фигурой является Георгий для нынешнего состава «горняков».

Начало сезона-2023/24 Георгий Судаков встречал в лазарете. У него был период восстановления после операции по удалению аппендицита, а потому новый коуч «Шахтера» Патрик ван Леувен, пришедший на смену отправленному в отставку Игору Йовичевичу, не имел возможности полноценно отработать с хавбеком тренировочные сборы, интегрировав лидера коллектива в свои тактические и игровые схемы.

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Когда Судаков вернулся из лазарета, то очень быстро обнаружил, что место в основе ему вовсе не гарантировано. И это вынудило Георгия нервничать. В первых четырех матчах в рамках УПЛ под руководством ван Леувена Судаков непривычно для себя схлопотал аж три желтые карточки, при том, что за 29 поединков предыдущего сезона с Йовичевичем у него в пассиве был лишь один «горчичник». Что показательно: после увольнения нидерландского коуча и прихода на тренерский мостик Марино Пушича, Судаков также получил три желтые карточки в УПЛ, но уже на дистанции в 17 поединков.

Сотрудничество с ван Леувеном не нравилось Судакову, и это не предположения, а чистый факт. Иначе бы Георгий не вышел в публичную плоскость сразу после увольнения нидерландца и прихода в команду Пушича с достаточно едкими комментариями в адрес прежнего наставника. Тогда Судаков заявил буквально следующее: «Эмоции от нового тренера положительные, все были потрясены. Это хороший и положительный человек. По тем идеям, которые он дал нам за 15 минут, мы поняли его стиль футбола. За 15 минут поняли больше, чем за три месяца до этого. Надеюсь, что у нас впереди очень хороший путь. Верим в это. Со стороны футболистов есть полное доверие к новому тренеру».

Как мы понимаем, три месяца до этого – это как раз и был тот период, когда «Шахтером» руководил ван Леувен. Удивительно, что требовательный нидерландец, известный своей ставкой на строгую дисциплину, оказался «костью в горле» вовсе не для своенравных и порой даже ветренных бразильских легионеров, а именно для украинцев, среди которых Судаков был безоговорочным лидером, а то и «вожаком». Сегодня можно только предполагать, но вовсе не стоит исключать, что неудачные выступления «Шахтера» под руководством ван Леувена стали итогом определенного демарша со стороны команды. Ведь как только Патрика убрали, «горняки» в момент преобразились и быстро вернули утраченные позиции, выиграв по итогу очередной чемпионский титул в УПЛ.

Пушич оказался куда более мягким наставником, нежели ван Леувен и даже Йовичевич. С ним Судакову и другим игрокам донецкой команды работалось настолько легко, что никаких даже намеков на конфликты с боснийским коучем в прессе никогда не возникало. Впрочем, а зачем конфликтовать, когда тебе по ходу сезона дают по 5, 7, а то и 10 дней выходных, чего не было ни у одной другой команды УПЛ?

Однако мягкость и в какой-то степени чрезмерная человечность Пушича в определенный момент стала проблемой для «Шахтера». Если в дебютном сезоне команда во главе с боснийцем смогла встрепенуться и дать результат, то вот в текущем розыгрыше УПЛ (да и еврокубков тоже) «горняки» выглядели откровенно худшей версией себя самих годом ранее.

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Перестал демонстрировать прогресс и Георгий Судаков – тот, кого не переставали называть лидером команды. При этом, не стоит позволять вводить себя в заблуждение цифрам результативности хавбека в текущем сезоне. Да, Судаков имеет на своем счету 15 результативных действий (11 голов, 4 ассиста) в УПЛ-2024/25, для чего ему потребовалось провести 24 матча, в то время как год назад он отличился 10 результативными действиями (6 голов, 4 ассиста) в 23 поединках. Однако в текущем сезоне Кубка на счету Георгия лишь 1 ассист, а год назад было 2 гола и 2 ассиста, да и в УПЛ хавбек сейчас провел значительно больше игрового времени, чем в сезоне-2023/24 (2032 минуты против 1776).

Чтобы лучше воспринимать статистику, нужно не только рассматривать ее комплексно, но и в аспекте усредненных показателей, когда каждая цифра приводится в пересчете на 90 минут игрового времени. И вот здесь становится очень заметным, что никакого прогресса в текущем сезоне у Судакова, по сравнению с предыдущим, нет. Более того, по большинству показателей у Георгия даже произошел существенный спад – на 10%, а моментами и более…

Совсем неудивительно, что в сложившейся ситуации оценочная стоимость контракта Судакова на Transfermarkt впервые за всю его профессиональную карьеру показала тенденцию не к дальнейшему росту, а наоборот, снизилась – с 35 до 32 миллионов евро. Рынок четко отреагировал на то, что стало очевидным для специалистов – Судаков не только перестал демонстрировать прогресс в «Шахтере», но он еще и оказался неспособным тянуть эту команду в роли лидера к максимальным высотам на фоне кризиса, постигшего подопечных Марино Пушича.

В итоге у «горняков», особенно по весне, постепенно начинают появляться новые потенциальные лидеры – Кевин, Марлон Гомес, а Судаков… Не зря в прессе активно заговорили о его вероятном уходе. Очевидно, что руководство «Шахтера» также поняло, что дальнейшее пребывание Георгия в команде чревато финансовыми рисками, ведь Пушича по завершении сезона на 99,9% уберут, а вот сработается ли Судаков с новым наставником, учитывая его прежний кейс с Патриком ван Леувеном – это еще большой-большой вопрос. Тем более, что новым коучем «горняков» может стать Арда Туран, который, если верить турецким коллегам, также является адептом строгой дисциплины и вряд ли будет развращать коллектив «каникулярным отдыхом» по ходу сезона, а также прочими «плюшками», к использованию которых прибегал Пушич.

Интересно и то, что сейчас тот финансовый максимум, который может получить «Шахтер» от ухода Судакова, если верить данным из СМИ, равен 40 миллионам евро. Симптоматично, что за такую же сумму «горняки» отказывались продавать хавбека в начале минувшего года, когда об этом публично заявил генеральный директор клуба Сергей Палкин.

Полтора года назад «Шахтер» оценивал Судакова минимум в 50, а то и 60 миллионов евро. Но сейчас в клубе осознали: достичь в торгах таких сумм за Георгия не удастся, ведь клубы-претенденты прекрасно отслеживают выступления игроков и понимают, что за последний год Судаков точно не показал признаков прогресса, заслуживающих больших денег. Плюс ко всему в перспективе «Шахтер» остается без Лиги чемпионов как площадки для раскрутки своих лучших талантов, а это также может довольно существенно сказаться на показателях оценочной стоимости футболистов донецкого клуба.

В этой связи вполне логично, что грядущим летом в «Шахтере» будут открыты к большим переменам. Команду покинет не только Марино Пушич, но, вероятно, и Георгий Судаков. И это будет весьма символично. Что же касается будущего, то новому наставнику реально придется создавать в «Шахтере» новую команду, где ставка будет делаться уже совсем на других героев. Наверное, после провального сезона иначе просто и быть не должно…