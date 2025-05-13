Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 40 млн евро с оговорками. Известны детали предложения Наполи по Судакову
Украина. Премьер лига
13 мая 2025, 17:25 |
930
2

40 млн евро с оговорками. Известны детали предложения Наполи по Судакову

Неаполитанский клуб активно торгуется с «Шахтером» по 22-летнему хавбеку

13 мая 2025, 17:25 |
930
2
40 млн евро с оговорками. Известны детали предложения Наполи по Судакову
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков грядущим летом может перебраться в итальянскую Серию А, где интерес к нему проявляет «Наполи».

Журналист Маттео Моретто подтвердил информацию о том, что неаполитанский клуб уже сделал предложение «горнякам» по Судакову, а также раскрыл его подробности.

«Наполи» сделал устное предложение донецкому «Шахтеру» в размере 35+5 миллионов евро с выплатой в течение пяти лет за Судакова, атакующего полузащитника, который является целью неаполитанцев. Однако нам нужно будет понять, пойдет ли «Наполи» до конца, до подписания контракта. Я могу подтвердить, что «Наполи» действительно очень заинтересован в Судакове», – заявил Моретто.

Ранее сообщалось, что «Наполи» готов подписать с Судаковым контракт на пять лет с зарплатой в 2 миллиона евро за сезон.

По теме:
Мирон МАРКЕВИЧ: «Чехарда вокруг Пушича может помешать Шахтеру в финале»
Форвард Динамо лидирует по системе гол+пас после 28-го тура УПЛ
Экс-коуч Таврии вспомнил, как его подопечных обманули после победы в Кубке
Георгий Судаков Наполи Шахтер Донецк трансферы Серии A трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Calcionapoli1926
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«На такую х**ню не подпишусь». Бывшая девушка Герреро – про вингера Динамо
Футбол | 13 мая 2025, 12:41 13
«На такую х**ню не подпишусь». Бывшая девушка Герреро – про вингера Динамо
«На такую х**ню не подпишусь». Бывшая девушка Герреро – про вингера Динамо

Кристина Крыжановская в Анхеле Торресе не заинтересована

«Судья не мог не увидеть» Экс-арбитр ФИФА – о 28-м туре УПЛ
Футбол | 12 мая 2025, 23:52 0
«Судья не мог не увидеть» Экс-арбитр ФИФА – о 28-м туре УПЛ
«Судья не мог не увидеть» Экс-арбитр ФИФА – о 28-м туре УПЛ

Мирослав Ступар оценил резонансные моменты прошедшего тура в УПЛ

Костюк в борьбе уступила Соболенко и покинула престижный турнир в Риме
Теннис | 12.05.2025, 23:50
Костюк в борьбе уступила Соболенко и покинула престижный турнир в Риме
Костюк в борьбе уступила Соболенко и покинула престижный турнир в Риме
Кто там сомневался? Свитолина разбила Коллинз на пути в четвертьфинал Рима
Теннис | 12.05.2025, 18:25
Кто там сомневался? Свитолина разбила Коллинз на пути в четвертьфинал Рима
Кто там сомневался? Свитолина разбила Коллинз на пути в четвертьфинал Рима
Играет одна команда. Лига 1 назвала сборную сезона – в ней 9 игроков ПСЖ
Футбол | 13.05.2025, 16:55
Играет одна команда. Лига 1 назвала сборную сезона – в ней 9 игроков ПСЖ
Играет одна команда. Лига 1 назвала сборную сезона – в ней 9 игроков ПСЖ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
zzg77
Дуже цікаво, де інформація по Мудрику, де він зник??
Ответить
+1
Remark
Зробили УСНУ пропозицію )))
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Драма с хеппи-эндом! Сборная Украины чудом вышла на Евро-2026 по гандболу
Драма с хеппи-эндом! Сборная Украины чудом вышла на Евро-2026 по гандболу
11.05.2025, 20:49 39
Другие виды
Судаков покидает Шахтер. Уже известна зарплата Георгия в новом клубе
Судаков покидает Шахтер. Уже известна зарплата Георгия в новом клубе
13.05.2025, 10:39 22
Футбол
Джошуа анонсировал невероятный бой. Поединок ждали миллионы
Джошуа анонсировал невероятный бой. Поединок ждали миллионы
12.05.2025, 02:15 4
Бокс
Хаби Алонсо определил 4-х виновных игроков Реала в поражении Барселоне
Хаби Алонсо определил 4-х виновных игроков Реала в поражении Барселоне
12.05.2025, 09:44
Футбол
Поймали с поличным. Известна причина увольнения Ашура из Полесья
Поймали с поличным. Известна причина увольнения Ашура из Полесья
12.05.2025, 14:40 20
Футбол
Анчелотти назвал двух игроков Реала, которые виноваты в фиаско против Барсы
Анчелотти назвал двух игроков Реала, которые виноваты в фиаско против Барсы
12.05.2025, 00:21 3
Футбол
ФЬЮРИ: «Его бы оштрафовали на 10-15 миллионов долларов из-за Усика»
ФЬЮРИ: «Его бы оштрафовали на 10-15 миллионов долларов из-за Усика»
12.05.2025, 03:30 2
Бокс
Тренер Дэвида Хэя: «Реванш Усик – Дюбуа? Можно ставить дом на него»
Тренер Дэвида Хэя: «Реванш Усик – Дюбуа? Можно ставить дом на него»
12.05.2025, 00:40 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем