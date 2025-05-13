40 млн евро с оговорками. Известны детали предложения Наполи по Судакову

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков грядущим летом может перебраться в итальянскую Серию А, где интерес к нему проявляет «Наполи».

Журналист Маттео Моретто подтвердил информацию о том, что неаполитанский клуб уже сделал предложение «горнякам» по Судакову, а также раскрыл его подробности.

«Наполи» сделал устное предложение донецкому «Шахтеру» в размере 35+5 миллионов евро с выплатой в течение пяти лет за Судакова, атакующего полузащитника, который является целью неаполитанцев. Однако нам нужно будет понять, пойдет ли «Наполи» до конца, до подписания контракта. Я могу подтвердить, что «Наполи» действительно очень заинтересован в Судакове», – заявил Моретто.

Ранее сообщалось, что «Наполи» готов подписать с Судаковым контракт на пять лет с зарплатой в 2 миллиона евро за сезон.