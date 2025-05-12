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  4. Наполи подпишет Судакова, а также звезду Манчестер Сити – журналист
Украина. Премьер лига
12 мая 2025, 10:09 | Обновлено 12 мая 2025, 10:11
2546
17

Наполи подпишет Судакова, а также звезду Манчестер Сити – журналист

Неаполитанцы готовятся существенно усилить состав

12 мая 2025, 10:09 | Обновлено 12 мая 2025, 10:11
2546
17
Наполи подпишет Судакова, а также звезду Манчестер Сити – журналист
shakhtar.com. Георгий Судаков

Итальянский «Наполи» в летнее трансферное окно собирается существенно усилить состав, пригласив ряд качественных новичков.

По информации журналиста Чиро Венерато, в настоящий момент «Наполи» ждет завершения двух громких сделок – Георгия Судакова из «Шахтера» и Кевина Де Брюйне из «Манчестер Сити».

«Аурелио Де Лаурентис намерен занять лидирующие позиции, а Антонио Конте приведет с собой признанных чемпионов. После подписания молодого Мариануччи, совсем скоро из украинского «Шахтера» придет Судаков, его стоимость составит 40 миллионов евро. Ждем согласия от бельгийца Де Брюйне, которому предложен двухлетний контракт на 16 миллионов евро чистыми (по 8 миллионов за сезон) плюс миллионный подписной бонус. Бельгиец очень близок к Лукаку», – сказал Венерато.

Ранее спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна признал, что у клуба есть предложение по Судакову, и окончательное решение будет приниматься президентом Ринатом Ахметовым.

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Георгий Судаков Наполи Шахтер Донецк трансферы трансферы Серии A трансферы УПЛ Кевин Де Брюйне Манчестер Сити трансферы АПЛ
Алексей Сливченко Источник: Tutto Napoli
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Комментарии 17
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Павло
А за інформацією іншого італійського журналіста, Енцо Дегенерато, "Наполі" придбає також Коноплю. Але не як футболіста, а саме як коноплю, на вагу 
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+1
AK.228
Итальянцы столько не заплатят … максимум мешок картошки - кричали они
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0
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Boodya
Угу, ок)
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0
AK.228
Сбудется мечта Жоры) насколько помню с Де Брюйне хотел поиграть в одной команде 
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0
Saar
Круто. Буде лавочник-Судаков, бо в Серії А він не заграє!
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0
Xvalenok03
Настолько пох, что решили об этом всем рассказать.
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Burevestnik
та пох.. хто куди за скільки...
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0
Олександр
Скільки років вже купують судака .зараз за нього ніхто не дасть лімона .він ніякий
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0
Юрий Кравчук
😏 Все ще не підписаний на DynamoFan? Та ти як стадіон без фанатів!
Тут:📣 Новини — свіжіші, ніж шаурма біля метро🎥 Відео — як затягнутись на 3 години, глянувши «тільки одне»🧠 Аналітика — така глибока, що лячно😂 Мемчики — смішніші, ніж коментарі футбольних експертів після 90-ї хвилини💬 Чат — де можна виговоритися, а не кричати в подушку після матчу
Не канал — а фанатський рай (тільки без багнюки і піротехніки).👉 https://t.me/DynamoFan — заходь, не соромся! Тут свої!
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0
Перець
Якось пох
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0
McLay
А що тут є журналісти?! Ну так, так! І Арсенал виграє Лігу Чемпіонів?!
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-1
contr
Судаков не всрався нікому окрім кротоферми ☝️😫😫😫
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-1
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