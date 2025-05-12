Наполи подпишет Судакова, а также звезду Манчестер Сити – журналист

Итальянский «Наполи» в летнее трансферное окно собирается существенно усилить состав, пригласив ряд качественных новичков.

По информации журналиста Чиро Венерато, в настоящий момент «Наполи» ждет завершения двух громких сделок – Георгия Судакова из «Шахтера» и Кевина Де Брюйне из «Манчестер Сити».

«Аурелио Де Лаурентис намерен занять лидирующие позиции, а Антонио Конте приведет с собой признанных чемпионов. После подписания молодого Мариануччи, совсем скоро из украинского «Шахтера» придет Судаков, его стоимость составит 40 миллионов евро. Ждем согласия от бельгийца Де Брюйне, которому предложен двухлетний контракт на 16 миллионов евро чистыми (по 8 миллионов за сезон) плюс миллионный подписной бонус. Бельгиец очень близок к Лукаку», – сказал Венерато.

Ранее спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна признал, что у клуба есть предложение по Судакову, и окончательное решение будет приниматься президентом Ринатом Ахметовым.