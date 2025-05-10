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10 мая 2025, 01:33 | Обновлено 10 мая 2025, 01:34
326
0

ФОТО. Жена Де Брюйне намекнула на будущий клуб мужа

Де Брюйне прощается с Ман Сити — СМИ сообщают, что супруга бельгийца ищет жильё в Италии

10 мая 2025, 01:33 | Обновлено 10 мая 2025, 01:34
326
0
ФОТО. Жена Де Брюйне намекнула на будущий клуб мужа
Instagram. Мишель Лакруа, жена Кевина Де Брюйне

Кевин Де Брюйне покинет «Манчестер Сити» летом после 10 лет в клубе, где стал настоящей легендой.

Одним из вариантов продолжения карьеры считается «Наполи».

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По данным бельгийского издания HLN, его жена Мишель Лакруа была замечена в Неаполе — предположительно, она подыскивала жильё.

Это может свидетельствовать о возможном переходе Де Брюйне в итальянский клуб, где играет его партнёр по сборной Ромелу Лукаку.

Однако поездка может быть связана с личными причинами — в 2017 году пара сыграла свадьбу в Сорренто рядом с Неаполем.

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фото Кевин Де Брюйне Наполи Манчестер Сити lifestyle Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу чемпионат Италии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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