Дарио СРНА: «Не буду комментировать. Президент будет принимать решение»
Спортивный директор «горняков» высказался о возможном трансфере Георгия Судакова
Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна подтвердил интерес к лидеру «горняков» Георгию Судакову. Функционер теоретически подтвердил интерес со стороны туринского «Ювентуса».
– Много говорилось, что матч с «Динамо» может быть последним Классико для Судакова, но он не вышел на поле из-за травмы. Прокомментируйте, пожалуйста, информацию о Ювентусе.
– Не буду комментировать, поскольку этим занимается генеральный директор Сергей Палкин. Но предложение, насколько я понимаю, есть. Президент будет принимать решения, – лаконично сказал Срна.
Ранее бывший спортивный директор «Шахтера» Карло Николини положительно оценил возможный переход Судакова в «Ювентус».
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