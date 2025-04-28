Дарио СРНА: «Не буду комментировать. Президент будет принимать решение»

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна подтвердил интерес к лидеру «горняков» Георгию Судакову. Функционер теоретически подтвердил интерес со стороны туринского «Ювентуса».

– Много говорилось, что матч с «Динамо» может быть последним Классико для Судакова, но он не вышел на поле из-за травмы. Прокомментируйте, пожалуйста, информацию о Ювентусе.

– Не буду комментировать, поскольку этим занимается генеральный директор Сергей Палкин. Но предложение, насколько я понимаю, есть. Президент будет принимать решения, – лаконично сказал Срна.

Ранее бывший спортивный директор «Шахтера» Карло Николини положительно оценил возможный переход Судакова в «Ювентус».