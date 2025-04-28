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  4. Дарио СРНА: «Не буду комментировать. Президент будет принимать решение»
Украина. Премьер лига
28 апреля 2025, 19:13 | Обновлено 28 апреля 2025, 19:29
1447
3

Дарио СРНА: «Не буду комментировать. Президент будет принимать решение»

Спортивный директор «горняков» высказался о возможном трансфере Георгия Судакова

28 апреля 2025, 19:13 | Обновлено 28 апреля 2025, 19:29
1447
3
Дарио СРНА: «Не буду комментировать. Президент будет принимать решение»
ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна подтвердил интерес к лидеру «горняков» Георгию Судакову. Функционер теоретически подтвердил интерес со стороны туринского «Ювентуса».

– Много говорилось, что матч с «Динамо» может быть последним Классико для Судакова, но он не вышел на поле из-за травмы. Прокомментируйте, пожалуйста, информацию о Ювентусе.

– Не буду комментировать, поскольку этим занимается генеральный директор Сергей Палкин. Но предложение, насколько я понимаю, есть. Президент будет принимать решения, – лаконично сказал Срна.

Ранее бывший спортивный директор «Шахтера» Карло Николини положительно оценил возможный переход Судакова в «Ювентус».

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Георгий Судаков Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Серия A чемпионат Италии по футболу Ювентус трансферы трансферы УПЛ Дарио Срна Ринат Ахметов
Олег Вахоцкий Источник: Профутбол Digital
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Перець
Опять 25
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+3
Saar
Куди? В "гваделупу"!??🤣🤣🤣
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+3
FunnyCat_____
А когда он перестал быть директором по футболу?
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+1
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