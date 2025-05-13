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  4. Судаков покидает Шахтер. Уже известна зарплата Георгия в новом клубе
Украина. Премьер лига
13 мая 2025, 10:39 |
5387
11

Судаков покидает Шахтер. Уже известна зарплата Георгия в новом клубе

Полузащитник продолжит карьеру в Наполи

13 мая 2025, 10:39 |
5387
11
Судаков покидает Шахтер. Уже известна зарплата Георгия в новом клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Итальянский «Наполи» активно работает над трансфером полузащитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова, сообщает Tutto Napoli.

Клуб из Неаполя готов заплатить за 22-летнего хавбека 40 млн евро. В свою очередь «горняки» не против вести переговоры с итальянцами относительно суммы трансфера, которая будет намного меньше, чем 150 млн евро, которые прописаны как клаусула в контракте игрока.

Отмечается, что «Наполи» уже подготовил для украинца контракт сроком на 5 лет с зарплатой в размере 2 млн евро за сезон. Видеть Георгия в своей команде хочет лично главный тренер неаполитанцев Антонио Конте.

Ранее эксперт по трансферам назвал фаворита в борьбе за Судакова.

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Георгий Судаков Наполи Шахтер Донецк трансферы трансферы Серии A трансферы УПЛ зарплаты Антонио Конте
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 11
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Burevestnik
за пів року встиг вивчити італійську. 
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+1
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Alexander Киев
Якщо це буде правда, то топ. Гравець довго не засидівся в УПЛ і клуб гарні гроші заробить
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0
didora
Ситуація така що більше ніж за 40 млн. продати дуже складно. Уже всі розуміють ситуацію з Мудриком і тепер наколоти кого небудь дуже складно. А Шахта буде гнути свою лінію і хер вони його продадуть. Так що ця писанина до лампочки. А якщо погодяться, то продадуть дуже швидко. Але донеччан цікавить не швидкість, а гроші. Отакий розклад.
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0
contr
Пососе Палкін а не 40 мільйонів! І Судаков посососе замість Наполі бо він кривоногий рахіт☝️
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0
potemkin78
его надо было продавать перед ЧЕ. ИМХО.
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0
Показать Скрыть 3 ответа
AK.228
Та не может быть…. Вывсеврети
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-4
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