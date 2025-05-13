Судаков покидает Шахтер. Уже известна зарплата Георгия в новом клубе

Итальянский «Наполи» активно работает над трансфером полузащитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова, сообщает Tutto Napoli.

Клуб из Неаполя готов заплатить за 22-летнего хавбека 40 млн евро. В свою очередь «горняки» не против вести переговоры с итальянцами относительно суммы трансфера, которая будет намного меньше, чем 150 млн евро, которые прописаны как клаусула в контракте игрока.

Отмечается, что «Наполи» уже подготовил для украинца контракт сроком на 5 лет с зарплатой в размере 2 млн евро за сезон. Видеть Георгия в своей команде хочет лично главный тренер неаполитанцев Антонио Конте.

Ранее эксперт по трансферам назвал фаворита в борьбе за Судакова.