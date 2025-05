У меня забрали ребенка. Полуфиналист Ромы пожаловался на потерю пикапа

После того, как американский теннисист Томми Пол в двух сетах переиграл поляка Хуберта Хуркача и вышел в полуфинал грунтового Мастерса в Риме, он поведал прессе, что на родине у него в это же время конфисковали пикап.

«Это была стрессовая неделя. Дома у меня конфисковали пикап. Я пропустил несколько платежей, и они забрали мой пикап.

Если вы меня знаете, это мой ребенок. Я попросил тренера забрать его сегодня».

В полуфинале американец сыграет с победителем противостояния Янник Синнер – Каспер Рууд.

“ It’s been a stressful week. I got my truck repossessed. I missed a couple of payments and they took my truck from my house. If you know me that’s my baby. I got my trainer to go pick it up today…