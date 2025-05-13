Где Цыганков? Вальядолид и Жирона определились с стартовыми составами
13 мая состоится матч 36-го тура испанской Ла Лиги
13 мая состоится матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором сойдутся «Вальядолид» и «Жирона».
Команды сыграют на стадионе «Хосе Сорилья» в Вальядолиде. Начало поединка – в 20:00 по киевскому времени.
Наставники команд определились со стартовыми составами на предстоящее противостояние. Вингер гостей Виктор Цыганков выйдет на поле с первых минут. Голкипер Владислав Крапивцов остался на скамейке запасных «Жироны».
Подопечные Мичела набрали 38 баллов и занимают 15-е место в турнирной таблице. «Вальядолид» не имеет шансов остаться в элитном дивизионе (16 очков и 20-я позиция).
Стартовые составы Вальядолида и Жироны:
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