Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Где Роберт? Без Рафиньи: назван состав Барселоны на матч с Реалом Сосьедад
Испания
18 января 2026, 21:01 |
Поединок 20-го тура Ла Лиги начнется 18 января в 22:00, Левандовски остался в резерве

Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

Главный тренер Барселоны Ханси Флик выбрал стартовый состав своих подопечных на матч 20-го тура Ла Лиги 2025/26 против Реала Сосьедад.

В атаке каталонцев с первых минут выйдут Ламин Ямаль, Дани Ольмо и Ферран Торрес. Польский форвард Роберт Левандовский остался в резерве.

Звездный бразилец Рафинья не попал в заявку команды на игру из-за травмы.

Поединок Реала Сосьедад и Барселоны начнется 18 января в 22:00 по Киеву на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне.

Стартовые составы на матч Реал Сосьедад – Барселона

По теме:
Реал Сосьедад – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Винисиус принял решение по своему будущему. Уже сообщил окружению
Атлетико с голом Серлота одолел Алавес в Ла Лиге
Ханс-Дитер Флик Реал Сосьедад Барселона Реал Сосьедад - Барселона стартовые составы Ла Лига чемпионат Испании по футболу Ламин Ямаль Роберт Левандовски Рафинья Диас
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
