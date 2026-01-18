Где Роберт? Без Рафиньи: назван состав Барселоны на матч с Реалом Сосьедад
Поединок 20-го тура Ла Лиги начнется 18 января в 22:00, Левандовски остался в резерве
Главный тренер Барселоны Ханси Флик выбрал стартовый состав своих подопечных на матч 20-го тура Ла Лиги 2025/26 против Реала Сосьедад.
В атаке каталонцев с первых минут выйдут Ламин Ямаль, Дани Ольмо и Ферран Торрес. Польский форвард Роберт Левандовский остался в резерве.
Звездный бразилец Рафинья не попал в заявку команды на игру из-за травмы.
Поединок Реала Сосьедад и Барселоны начнется 18 января в 22:00 по Киеву на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне.
Стартовые составы на матч Реал Сосьедад – Барселона
