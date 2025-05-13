Позолоченный состав. Может ли Александрия обогатиться на распродаже игроков

Вспомните 2023 год и то количество критики, с которым сталкивался тренерский штаб «Александрии» во главе с Русланом Ротанем. Многие эксперты и болельщики тогда категорично утверждали, что методы и игровой стиль этого молодого наставника не способны давать результат, и что боссам «желто-черных» нужно поскорее уволить специалиста, под руководством которого команда умудрялась проигрывать со счетом 1:5 не только «Динамо», но и «Черноморцу».

Однако сейчас, в концовке сезона-2024/25, критиканов Ротаня не видно и не слышно. Более того, некоторые из них сейчас активно рассуждают на тему возможного перехода Руслана на работу в более статусный коллектив отечественной Премьер-лиги – например, в «Шахтер» или «Динамо». А все потому, что ныне «Александрия» как раз и показывает результат, причем такой, которого от нее не ждал никто. За два тура до финиша сезона в УПЛ «желто-черные» сохраняют шансы на чемпионство, пускай подавляющее большинство обозревателей и уверены, что «Динамо» своего уже аж никак не упустит.

Но как бы не закончился этот сезон для «Александрии» – золотом или серебром чемпионата, – уже сейчас ясно, что команда Ротаня установит своего рода ориентир для всего дальнейшего развития клуба. И здесь многое будет зависеть от решений руководства – в первую очередь, президента Сергея Кузьменко и его сына Ивана, занимающего ответственный пост генерального директора.

Поговаривают, что прямо сейчас у боссов «Александрии» нет готового решения по поводу того, как развивать клуб в ближайшем будущем. Яркий рывок в текущем сезоне, похоже, несколько приятно дезориентировал даже топ-менеджмент «желто-черных», который отныне должен задумываться, над чем работать дальше. По сути, если брать из очевидного, то вариантов у руководства «Александрии» только два: или задирать ставки и стараться двигаться к еще более амбициозным целям, или же, наоборот, несколько «пришпорить» ситуацию, чтобы команда вернулась на позиции, отвечающие более приземленным стремлениям.

В первом случае «Александрии» придется пойти на существенные инвестиции в усиление состава. Не секрет, что для успешного выступления в еврокубках и национальном чемпионате одновременно клубу нужно иметь по два качественных футболиста на каждую позицию на поле. Более того, учитывая современные украинские реалии, связанные со сложной логистикой, даже это не является гарантией успеха, но без хорошего кадрового потенциала команде вообще нечего делать в Европе, чему пример – ряд наших клубов, которые за последние годы, выйдя в еврокубки, вылетали оттуда сразу же, причем некоторые – с оглушительным свистом.

Сложно сказать, будет ли готов Сергей Кузьменко рискнуть и вложиться в «Александрию» чрезвычайно серьезно, чтобы попробовать оставить в клубе максимальное количество лучших игроков нынешнего состава, усилив его также качественными легионерами вроде Мигела Кампуша, Хуана Альвины Безерры или Теди Цары.

По данным, которые доносятся из околофутбольных кругов, в руководстве «Александрии» ныне якобы едва ли не приоритетным считается вариант, при котором уже грядущим летом клуб может пойти на максимально возможную распродажу игроков, сумевших проявить себя в сезоне-2024/25 наилучшим образом. Например, блогер Игорь Бурбас со ссылкой на свои источники информации на канале в YouTube, говорил, что такой точки зрения в «Александрии» вроде как придерживается Иван Кузьменко, имеющий экономическое образование.

Но может и способна ли «Александрия» реально обогатиться ближайшим летом на продаже своих футболистов? При детальном анализе ситуации, забегая несколько вперед с окончательным ответом, скорее, нет, чем да. Давайте пройдемся по ключевым позициям в этом вопросе…

Прежде всего, если опираться на данные портала Transfermarkt, отметим, что совокупная оценочная стоимость состава нынешней «Александрии» равна 15,75 миллионам евро. Это пятый показатель в УПЛ после «Шахтера» (165 млн евро), «Динамо» (82,2 млн евро), «Полесья» (22,9 млн евро) и «Карпат» (18,3 млн евро). Тот факт, что как минимум три команды из перечисленных «желто-черные» на финише сезона уже точно опередят – это колоссальный успех для подопечных Ротаня, с которым не имеет ни малейшего смысла даже спорить.

ФК Александрия

Самыми дорогими футболистами нынешнего состава «Александрии» являются: Иван Калюжный и Хуан Альвина Безерра (оба оцениваются на Transfermarkt в 1,5 миллиона евро), Мигел Кампуш (1,2 млн евро), Владимир Шепелев, Александр Мартынюк и Георгий Ермаков (каждый оценен в 1 млн евро). Кроме этих шести исполнителей ни один другой футболист клуба по состоянию на сейчас не котируется на рынке дороже одного миллиона в общеевропейской валюте.

Давайте рассмотрим чисто гипотетическую ситуацию, при которой боссы «Александрии» пожелают «срубить бабла» по максимуму, продав всех самых дорогих футболистов команды, имена которых мы перечислили выше. Потенциально это могло бы принести клубу не менее (давайте говорить о продажах по номинальной оценочной стоимости) 7,2 миллионов евро. Для нынешних реалий в УПЛ – это колоссальные деньги, на которые можно и попытаться создать обновленную боеспособную команду, часть средств инвестировать в инфраструктуру, и даже небольшой остаток может пойти на компенсацию прежних вложений со стороны владельца Сергея Кузьменко.

Такой вариант можно было бы рассматривать и оценивать, если бы не одно очень важное «но»… Дело в том, что продать как минимум Калюжного, Кампуша, Шепелева и Ермакова «Александрия» точно не сможет. У каждого из них в концовке сезона истекает контракт с клубом, а о подписании новых трудовых соглашений речи пока не идет и вряд ли она вообще зайдет. Чтобы это понимать, давайте пройдемся по каждому конкретному случаю…

Иван Калюжный, если доверять инсайдерам, уже одной ногой находится в «Металлисте 1925», от которого якобы даже получил подписной бонус. Как вы понимаете, ни о каком продлении сотрудничества с «Александрией» для 27-летнего опорника национальной сборной Украины и речи быть не может…

23-летний голкипер Георгий Ермаков, который отлично показал себя в текущем сезоне УПЛ, и вовсе не принадлежит «Александрии». Клуб еще минувшим летом поспешил продать вратаря, согласившись на скромное предложение от израильского «Маккаби» из Хайфы в размере 100 тысяч евро. Сегодня Ермаков стоит уже минимум вдесятеро дороже, но он выступает за «желто-черных» на правах аренды, и летом будет обязан либо вернуться в стан израильтян, либо же будет перепродан ими куда-то в другое место, причем крайне сомнительно, чтобы им оказалась «Александрия».

Португальский центрбек Мигел Кампуш выступает за «Александрию» с января 2024 года и также имеет незащищенный контракт. Трудовое соглашение 28-летнего португальца рассчитано до 31 мая, после чего он с очень высокой вероятностью покинет не только стан «желто-черных», но и Украину в целом. По информации, заслуживающей доверия, ныне интерес к Кампушу проявляют клубы из Португалии, Турции, Греции и Японии. Причем везде Мигелу готовы предложить условия, значительно лучшие тех, которые центрбек имеет сейчас в «Александрии»…

Наконец, Владимир Шепелев, который оказался в «Александрии» лишь в начале нынешнего года, также пока не имеет твердого намерения остаться в клубе по завершении срока контракта, который рассчитан до конца сезона. По слухам, хавбек, которому 1 июня «стукнет» уже 28, хотел бы вкусить легионерских хлебов и попробовать силы в Европе. Сейчас все усилия его представителей направлены на поиск интересных вариантов, и лишь в случае их отсутствия Шепелев будет готов общаться с «Александрией» на предмет пролонгации сотрудничества.

Минус Калюжный, Кампуш, Шепелев и Ермаков – это уже 4,7 миллиона евро «убытков» в аспекте потенциального дохода. Стало быть, реально «Александрия» при оценке продаж самых дорогих своих исполнителей может рассчитывать только на Беззеру и Мартынюка, совокупный доход от которых, опираясь на номинальные оценки, составит порядка 2,5 миллионов евро. Это, конечно, большая сумма, но точно не такая, которая способна свести с ума руководство «Александрии».

Потенциально на рынке могли бы быть интересны центрбек Шабанов и центрфорвард Филиппов, которые хорошо показывают себя в текущем сезоне, но на них также много не заработаешь. Прежде всего, из-за возраста (Шабанову уже 33, Филиппову – 32), но и из-за того, что их контракты также не такие уж и продолжительные – до 30 июня 2026-го. Многого здесь не наторгуешь…

Кто еще из нынешней «Александрии» мог бы представлять повышенный интерес на рынке? Теоретически – правый фулбек Никита Кравченко (8 ассистов в текущем розыгрыше УПЛ), вингер Теди Цара (6 результативных действий в 10 матчах), а также центральные хавбеки Дмитрий Мишнев и Кирилл Ковалец… Но возраст двоих последних тоже уже относится к категории 30+, а потому особо существенных денег на них заполучить вряд ли удастся, а размениваться на сделки по типу продажи Ермакова в «Маккаби» не имеет ни малейшего смысла, если только не стоит задача убить команду вообще.

ФК Александрия. Никита Кравченко в нынешнем сезоне сделал 8 голевых передач

Вот и получается, что нажиться на продаже своих лидеров «Александрия» грядущим летом банально не способна при всем на то желании. Более того, клубу придется подыскивать замены для нескольких ключевых исполнителей, которые точно покинут команду на правах свободных агентов, а это потребует определенных инвестиций как минимум для оплаты подъемных и услуг агентов (если речь о подписании футболистов без выплаты трансферной компенсации).

Сложно сказать, почему руководство «Александрии» дотянуло до последнего в вопросах будущего как минимум Калюжного и Кампуша. Почему с этими футболистами не были пролонгированы контракты в начале нынешнего года? Или почему хотя бы того же португальца не продали в январе, когда к нему был конкретный интерес? Да, это был риск, но ведь деньги, полученные от трансфера, можно было бы попытаться грамотно реинвестировать в новичка. И кейс Теди Цары доказывает, что в «Александрии» в целом умеют неплохо работать в вопросах селекции.

Впрочем, все эти вопросы меркнут на фоне одного, который смело можно называть главным: «А что будет с Русланом Ротанем?» Сейчас никто не решится со 100%-ной уверенностью утверждать, что этот наставник останется в «Александрии» и в следующем сезоне. Контракт специалиста тоже истекает, а о пролонгации сотрудничества заговорили только в последние дни, да и то, как признался сам господин Руслан, пока без серьезной конкретики.

Поэтому, рассуждая в экономических категориях, нынешняя «Александрия», даже если она выиграет чемпионство в УПЛ, все равно будет иметь вовсе не «золотой», а скорее, «позолоченный» состав. Все из-за того, что на бумаге он смотрится действительно солидно, а вот попытка конвертировать его в живые и большие деньги, из-за ряда причин, о которых мы поговорили, заранее обречена на провал. Такой вот парадокс менеджерских решений выходит, на иначе…