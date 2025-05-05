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  4. Калюжный выбрал клуб, в который перейдет. Он уже получил подписной бонус
Украина. Премьер лига
05 мая 2025, 19:42 | Обновлено 05 мая 2025, 20:26
1914
1

Калюжный выбрал клуб, в который перейдет. Он уже получил подписной бонус

Футболист таки продолжит карьеру в «Металлисте 1925»

05 мая 2025, 19:42 | Обновлено 05 мая 2025, 20:26
1914
1
Калюжный выбрал клуб, в который перейдет. Он уже получил подписной бонус
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Калюжный

Полузащитник «Александрии» и сборной Украины Иван Калюжный летом сменит клуб.

По информации источника, Калюжный уже получил подписной бонус от харьковского «Металлиста 1925». Именно там Иван начнет новый сезон 2025/26.

Калюжный рискует в следующем сезоне играть в Первой лиге, ведь «Металлист 1925» не гарантировал себе прямого выхода в УПЛ – клуб пока занимает четвертое место, которое позволяет побороться за УПЛ через матчи плей-офф.

Ранее в Александрии назвали единственный клуб, который сделал предложение по Калюжному.

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трансферы Первая лига Украины Игорь Бурбас Александрия Иван Калюжный Металлист 1925
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 1
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ViAn
У Металіста 1925 є внутрішній кофлікт. Цілий ряд гравців, які зараз грають в Першій Лізі, знають, що на їх місце насупного сезону прийдуть Калюжний, Крупський, якісь легіонери і інші українці, більш досвідчені. І що по факту вони ведуть боротьбу не для себе, а для інших. Саме тому результати такі, як є. 
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