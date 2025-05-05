Калюжный выбрал клуб, в который перейдет. Он уже получил подписной бонус

Полузащитник «Александрии» и сборной Украины Иван Калюжный летом сменит клуб.

По информации источника, Калюжный уже получил подписной бонус от харьковского «Металлиста 1925». Именно там Иван начнет новый сезон 2025/26.

Калюжный рискует в следующем сезоне играть в Первой лиге, ведь «Металлист 1925» не гарантировал себе прямого выхода в УПЛ – клуб пока занимает четвертое место, которое позволяет побороться за УПЛ через матчи плей-офф.

Ранее в Александрии назвали единственный клуб, который сделал предложение по Калюжному.