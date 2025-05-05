Украина. Премьер лига05 мая 2025, 19:42 | Обновлено 05 мая 2025, 20:26
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Калюжный выбрал клуб, в который перейдет. Он уже получил подписной бонус
Футболист таки продолжит карьеру в «Металлисте 1925»
05 мая 2025, 19:42 | Обновлено 05 мая 2025, 20:26
1914
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Полузащитник «Александрии» и сборной Украины Иван Калюжный летом сменит клуб.
По информации источника, Калюжный уже получил подписной бонус от харьковского «Металлиста 1925». Именно там Иван начнет новый сезон 2025/26.
Калюжный рискует в следующем сезоне играть в Первой лиге, ведь «Металлист 1925» не гарантировал себе прямого выхода в УПЛ – клуб пока занимает четвертое место, которое позволяет побороться за УПЛ через матчи плей-офф.
Ранее в Александрии назвали единственный клуб, который сделал предложение по Калюжному.
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Комментарии 1
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У Металіста 1925 є внутрішній кофлікт. Цілий ряд гравців, які зараз грають в Першій Лізі, знають, що на їх місце насупного сезону прийдуть Калюжний, Крупський, якісь легіонери і інші українці, більш досвідчені. І що по факту вони ведуть боротьбу не для себе, а для інших. Саме тому результати такі, як є.
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