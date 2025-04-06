Украина. Премьер лига06 апреля 2025, 09:34 |
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В Александрии назвали клуб, который сделал предложение по Калюжному
Иван Телько рассказал о трансферных слухах по Ивану Калюжному
06 апреля 2025, 09:34 |
1946
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Спортивный директор Александрии Иван Телько рассказал о трансферных слухах вокруг Ивана Калюжного. Функционер рассказал, что официальное предложение по полузащитнику делал только английский «Плимут».
– Калюжный был едва ли не одним из хедлайнеров зимнего трансферного окна. Кроме Плимута, о котором уже известно, кто еще торговал «Супер-Ивана»?
– Плимут единственным делал официальное предложение на Калюжного.
Ранее сообщалось, что аутсайдер УПЛ отказался подписывать игрока сборной Украины
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