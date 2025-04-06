В Александрии назвали клуб, который сделал предложение по Калюжному

Спортивный директор Александрии Иван Телько рассказал о трансферных слухах вокруг Ивана Калюжного. Функционер рассказал, что официальное предложение по полузащитнику делал только английский «Плимут».

– Калюжный был едва ли не одним из хедлайнеров зимнего трансферного окна. Кроме Плимута, о котором уже известно, кто еще торговал «Супер-Ивана»?

– Плимут единственным делал официальное предложение на Калюжного.

Ранее сообщалось, что аутсайдер УПЛ отказался подписывать игрока сборной Украины