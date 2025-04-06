Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Александрии назвали клуб, который сделал предложение по Калюжному
Украина. Премьер лига
06 апреля 2025, 09:34 |
1946
0

В Александрии назвали клуб, который сделал предложение по Калюжному

Иван Телько рассказал о трансферных слухах по Ивану Калюжному

06 апреля 2025, 09:34 |
1946
0
В Александрии назвали клуб, который сделал предложение по Калюжному
ФК Александрия. Иван Калюжный

Спортивный директор Александрии Иван Телько рассказал о трансферных слухах вокруг Ивана Калюжного. Функционер рассказал, что официальное предложение по полузащитнику делал только английский «Плимут».

– Калюжный был едва ли не одним из хедлайнеров зимнего трансферного окна. Кроме Плимута, о котором уже известно, кто еще торговал «Супер-Ивана»?

– Плимут единственным делал официальное предложение на Калюжного.

Ранее сообщалось, что аутсайдер УПЛ отказался подписывать игрока сборной Украины

По теме:
Виталий ХОЛОД: «Колос – это очень серьезная и боевая команда»
Бущан объяснил, почему игроков Динамо почти не вызывают в сборную Украины
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Я очень хотел уйти. Все для этого сделал»
Иван Калюжный Александрия чемпионат Украины по футболу Плимут Чемпионшип чемпионат Англии по футболу Украинская Премьер-лига Иван Телько трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата АПЛ
Футбол | 06 апреля 2025, 08:03 0
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата АПЛ
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата АПЛ

Поединок состоится 6 апреля в 18:30 по Киеву

Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?
Футбол | 05 апреля 2025, 15:11 0
Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?
Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?

4 апреля Криштиану дважды отличился в матче Аль-Хиляль – Аль-Наср (1:3)

АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
Футбол | 05.04.2025, 21:55
АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
Рано уезжать из Европы. Де Брюйне получил предложение от гранда
Футбол | 05.04.2025, 21:16
Рано уезжать из Европы. Де Брюйне получил предложение от гранда
Рано уезжать из Европы. Де Брюйне получил предложение от гранда
Гави провел 100-й матч в Ла Лиге, но и у Бетиса исторический результат
Футбол | 06.04.2025, 01:18
Гави провел 100-й матч в Ла Лиге, но и у Бетиса исторический результат
Гави провел 100-й матч в Ла Лиге, но и у Бетиса исторический результат
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Руководство клуба Первой лиги поставило задачу напрямую выйти в УПЛ
Руководство клуба Первой лиги поставило задачу напрямую выйти в УПЛ
04.04.2025, 21:05 10
Футбол
БУЩАН: «Слова Шовковского? Мне неприятно. Я ведь не на Марс поехал»
БУЩАН: «Слова Шовковского? Мне неприятно. Я ведь не на Марс поехал»
04.04.2025, 15:36 2
Футбол
Свитолина призналась, чем планирует заниматься после завершения карьеры
Свитолина призналась, чем планирует заниматься после завершения карьеры
04.04.2025, 14:39
Теннис
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
04.04.2025, 12:42 5
Футбол
Конфликт продолжается? Поворознюк официально обратился к УАФ с требованием
Конфликт продолжается? Поворознюк официально обратился к УАФ с требованием
05.04.2025, 15:55 14
Футбол
ВИДЕО. Анисимова выбила из пятисотника в Чарльстоне дочку владельца турнира
ВИДЕО. Анисимова выбила из пятисотника в Чарльстоне дочку владельца турнира
05.04.2025, 05:46
Теннис
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Позиция Фуркада по войне в Украине для меня – шок»
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Позиция Фуркада по войне в Украине для меня – шок»
04.04.2025, 10:59
Биатлон
Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе не состоится из-за финансов
Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе не состоится из-за финансов
04.04.2025, 19:55
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем