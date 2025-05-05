Ротань начал переговоры с клубом УПЛ о сотрудничестве в новом сезоне
Наставник «Александрии» прокомментировал слухи о своем будущем
4 мая состоялся матч 27-го тура Украинсмкой Премьер-лиги, в котором встретились житомирское «Полесье» и «Александрия». Гости одолели соперника со счетом 2:1.
После окончания этого противостояния главный тренер «Александрии» Руслан Ротань ответил на вопросы журналистов и признался, что начал вести переговоры о новом контракте:
«На данный момент у нас очень важные матчи впереди. Сейчас нет никаких новостей о моем будущем. На первом месте команда. В каждом поединке мы продолжаем бороться за самые высокие места.
Никакой конкретики о моем контракте пока нет. Единственное, что могу сообщить – я начал вести переговоры с «Александрией» о продлении сотрудничества. Мы сейчас обсуждаем этот момент. Это все новости, – сообщил наставник.
За три тура до завершения чемпионата «Александрия» набрала 63 балла и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидера – киевского «Динамо» – составляет четыре очка.
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