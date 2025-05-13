Интер готов выкупить контракт игрока Наполи и сборной Польши
Петр Зелински может остаться в миланском клубе
Миланский «Интер» планирует активировать опцию выкупа контракта 30-летнего полузащитника «Ромы» Петра Зелинского, находящегося в составе «змей» на правах аренды.
Итальянский инсайдер Николо Скира сообщил, что «Интер» доволен выступлениями Зелински, поэтому клуб готов отдать за игрока шесть миллионов.
«Змеи» настроены предложить поляку контракт до 2029 года.
Петр выступает за «Интер» с начала текущего сезона, сыграв 38 матчей (два гола и три ассиста).
#Inter are planning to trigger the option to buy (€6M) to sign Nicola #Zalewski on a permanent deal from #ASRoma as revealed 40 days ago. For the polish winger contract until 2029. #transfers https://t.co/WCgPQXr9Bm— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 13, 2025
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