Интер готов выкупить контракт игрока Наполи и сборной Польши

Миланский «Интер» планирует активировать опцию выкупа контракта 30-летнего полузащитника «Ромы» Петра Зелинского, находящегося в составе «змей» на правах аренды.

Итальянский инсайдер Николо Скира сообщил, что «Интер» доволен выступлениями Зелински, поэтому клуб готов отдать за игрока шесть миллионов.

«Змеи» настроены предложить поляку контракт до 2029 года.

Петр выступает за «Интер» с начала текущего сезона, сыграв 38 матчей (два гола и три ассиста).