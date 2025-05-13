ФОТО. Манчестер Сити представил домашнюю форму на сезон 2025/26
«Горожане» вместе с техническим спонсором порадовали фанатов
Один из лидеров Английской Премьер-лиги, «Манчестер Сити», официально представил домашний комплект формы от технического спонсора Puma на следующий сезон 2025/26.
Форма сделана в базовом для «горожан» цвете – голубом. Футболка украшена диагональной полосой, которая поможет фанатам погрузиться в историю клуба. Подобная полоса была замечена на форме «Манчестер Сити» еще в 1970-х годах.
Впервые «горожане» сыграют в новом комплекте на клубном чемпионате мира в США, который пройдет этим летом.
ФОТО. Манчестер Сити представил домашнюю форму на сезон 2025/26
Our 25/26 Home Kit has arrived 🤩— Manchester City (@ManCity) May 13, 2025
It's all in the details ✨— Manchester City (@ManCity) May 13, 2025
New season. New look.— Manchester City (@ManCity) May 13, 2025
A new chapter awaits ⏳ pic.twitter.com/UWm3BEibeH— Manchester City (@ManCity) May 13, 2025
May 13, 2025
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