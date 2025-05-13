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  4. ФОТО. Манчестер Сити представил домашнюю форму на сезон 2025/26
Англия
13 мая 2025, 18:11 | Обновлено 13 мая 2025, 18:14
374
0

ФОТО. Манчестер Сити представил домашнюю форму на сезон 2025/26

«Горожане» вместе с техническим спонсором порадовали фанатов

13 мая 2025, 18:11 | Обновлено 13 мая 2025, 18:14
374
0
ФОТО. Манчестер Сити представил домашнюю форму на сезон 2025/26
ФК Манчестер Сити

Один из лидеров Английской Премьер-лиги, «Манчестер Сити», официально представил домашний комплект формы от технического спонсора Puma на следующий сезон 2025/26.

Форма сделана в базовом для «горожан» цвете – голубом. Футболка украшена диагональной полосой, которая поможет фанатам погрузиться в историю клуба. Подобная полоса была замечена на форме «Манчестер Сити» еще в 1970-х годах.

Впервые «горожане» сыграют в новом комплекте на клубном чемпионате мира в США, который пройдет этим летом.

ФОТО. Манчестер Сити представил домашнюю форму на сезон 2025/26

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Андрей Витренко Источник: ФК Манчестер Сити
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