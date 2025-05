Один из лидеров Английской Премьер-лиги, «Манчестер Сити», официально представил домашний комплект формы от технического спонсора Puma на следующий сезон 2025/26.

Форма сделана в базовом для «горожан» цвете – голубом. Футболка украшена диагональной полосой, которая поможет фанатам погрузиться в историю клуба. Подобная полоса была замечена на форме «Манчестер Сити» еще в 1970-х годах.

Впервые «горожане» сыграют в новом комплекте на клубном чемпионате мира в США, который пройдет этим летом.

ФОТО. Манчестер Сити представил домашнюю форму на сезон 2025/26

