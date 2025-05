Барселона забила 16 голов в сезоне в ворота Реала

В матче 35-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» дома победила «Реал» со счетом 4:3.

«Барселона» забила уже 16 голов в четырех матчах против «Реала» в одном сезоне.

Чемпионат Испании, «Реал» – «Барселона» – 0:4

Суперкубок Испании, «Реал» – «Барселона» – 2:5

Кубок Испании, «Барселона» – «Реал» – 3:2

Чемпионат Испании, «Барселона» – «Реал» – 4:3

Это стало новым рекордом для одной команды против «Реала» в одном сезоне.

Предыдущее достижение принадлежало «Эспаньолу» в сезоне 1929/30 и «Барселоне» в сезоне 2011/12.

16 – «Барселона», 2024/25

13 – «Эспаньол», 1929/30

13 – «Барселона», 2011/12

