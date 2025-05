Первая ракетка мирового рейтинга провел и выиграл первый матч за 104 дня

Первая ракетка мира Янник Синнер прошел в третий раунд грунтового турнира ATP 1000 в Риме, столице Италии.

Во втором круге 23-летний итальянец в двух сетах переиграл аргентинца Мариано Навоне (ATP 99). Теннисисты провели на корте 1 час и 39 минут.

ATP 1000 Рим. Грунт. 1/32 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Мариано Навоне (Аргентина) – 6:3, 6:4

Это был первый официальный поединок итальянского теннисиста после трехмесячной дисквалификации. Накануне во время пресс-конференции Янник Синнер подчеркнул, что у него нет завышенных ожиданий от турнира в родных стенах, и он скорее рассматривает его, как подготовку к Ролан Гаррос.

Следующим соперником лучшего теннисиста планеты будет Йеспер де Йонг (ATP 93) из Нидерландов.

