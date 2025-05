«Мы сделали это! Но мне страшно». Фаны Тоттенхема – о выходе в финал ЛЕ

В четверг, 8 мая, состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Буде-Глимт» – «Тоттенхэм». Поединок завершился победой команды гостей со счетом 2:0.

Первый тайм прошел без забитых мячей, хотя моменты создавали обе команды. После перерыва успех «Тоттенхэму» принесли быстрые атаки.

На 63-й минуте счет в матче открыл Доминик Соланке. А спустя семь минут Педро Порро ударом с дальней дистанции сделал счет 2:0 в пользу английского клуба.

В финале Лиги Европы «Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Кроме трофея, на кону будет стоять путевка в Лигу чемпионов. Для обеих команд победа в финале станет возможностью спасти провальный сезон.

Болельщики «Тоттенхэма» уже в предвкушении финала, который пройдет в Бильбао. И уже готовы простить главному тренеру команды Анге Постекоглу все предыдущие неудачи.

Benny’s Football Tips: Он докажет всем, что они неправы.

MC Fixer: Мы сделали это! Но мне страшно.

عبدالعزيز انج : Мы едем в Бильбао, чтобы выиграть все.

Jeremiah yahaya: Идите и принесите трофей домой.

Siobhean: Молодец, Анге...

Don Rooster the Yankee: Если и есть что-то, что можно вынести из сегодняшнего матча, так это следующее: «Буде» забил по 2 или 3 гола каждой команде на своем домашнем поле, но против нас они не смогли создать даже одного шанса. Бильбао... вот и мы!

Lucas: Сегодня вечером настоящий мастер-класс по обороне. Анж отлично управлял игрой и имел тактику, игроки это сделали очень хорошо. Именно та зрелая игра, которая нам была нужна. Это показывает, что у этой команды есть другая сторона. Молюсь, чтобы Анж и его игроки привезли домой трофей.

Tony Nickbush: Я всегда надеюсь, что «Тоттенхэм» будет играть в Лиге Европы или Лиге конференций каждый сезон и выиграет ее, а не будет гнаться за местом в первой четверке и закончить сезон без трофеев. Я бы предпочел увидеть, как мы поднимем трофей, чем просто пройдем квалификацию в Лигу чемпионов.

MAYBE: Надеюсь, «фанаты», которые принесли клубу только негатив, пересидят в стороне. Весь год игрокам приходилось иметь дело с протестами, в которых говорилось, что они недостаточно хороши!!!

Louis: «Шпоры» выиграют европейский трофей раньше «Арсенала».

