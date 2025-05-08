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Лига Европы
Будё-Глимт
08.05.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:3 0 : 2
Тоттенхэм Проходит дальше
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Лига Европы
08 мая 2025, 23:56 | Обновлено 09 мая 2025, 00:00
238
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Одни атаковали, другие – забивали. Тоттенхэм одолел Буде-Глимт в ЛЕ

Подопечные Ангелоса Постекоглу вышли в финал турнира, где сыграют с «Манчестер Юнайтед»

08 мая 2025, 23:56 | Обновлено 09 мая 2025, 00:00
238
0
Одни атаковали, другие – забивали. Тоттенхэм одолел Буде-Глимт в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Буде-Глимт – Тоттенхэм

Лондонский «Тоттенхэм» сумел победить в ответном матче против норвежского «Буде-Глимт» (2:0) в полуфинале Лиги Европы. «Шпоры» сыграют в финальном матче евротурнира.

Подопечные Ангелоса Постекоглу активно начали поединок. Неплохой момент открыть счет в матче потерял английский форвард «шпор» Доминик Соланке, но Никита Хайкин отвел угрозу от ворот своей команды. В середине первого тайма инициативу перехватили хозяева, которые играли в основном в позиционных атаках, но голкипер «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио в первой половине матча голов не пропускал.

Во втором тайме «шпоры» продемонстрировали свой класс. Норвежцы контролировали мяч, а лондонцы – удачно действовали в быстрых атаках. На 63-й минуте игры счет в матче открыл Доминик Соланке, «расстреляв» Никиту Хайкина после углового. А на 70-й минуте матча Педро Порро вколотил мяч в сетку с дальней дистанции.

В финальном мате Лиги Европы Тоттенхэм встретится с «Манчестер Юнайтед», сумевшим дома разгромить «Атлетик» из Бильбао после выездной победы. Финал Лиги Европы запланирован на среду, 21 мая.

Лига Европы. 1/2 финала. Ответный матч

Буде-Глимт – Тоттенхэм – 0:2 (Первый матч 1:3)

Голи: Соланке, 63, Порро, 70

Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм – Буде-Глимт
Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм – Буде-Глимт

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Гульельмо Викарио Тоттенхэм Лига Европы Буде-Глимт Ангелос Постекоглу Доминик Соланке Педро Порро
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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