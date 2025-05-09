08.05.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:3 0 : 2
Тоттенхэм Проходит дальше
Лига Европы09 мая 2025, 01:19 | Обновлено 09 мая 2025, 01:57
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Буде-Глимт – Тоттенхэм – 0:2. Шпоры – в финале. Видео голов и обзор матча
«Шпоры» без проблем оформили себе путевку в финал
09 мая 2025, 01:19 | Обновлено 09 мая 2025, 01:57
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8 мая в полуфинале Лиги Европы встречались норвежский Буде-Глимт и английский Тоттенхэм.
Гости уверенно контролировали ход событий в течение всего матча.
Во втором тайме Соланке и Порро отличилися голами.
В итоге убедительная победа 5:1 по сумме двух матчей.
Лига Европы. 1/2 финала. Ответный матч
Буде-Глимт – Тоттенхэм – 0:2 (первый матч – 1:3)
Голы: Соланке, 63, Порро, 70
Видео голов и обзор матча
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Порро (Тоттенхэм).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Соланке (Тоттенхэм).
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