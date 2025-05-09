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Лига Европы
Будё-Глимт
08.05.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:3 0 : 2
Тоттенхэм Проходит дальше
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Лига Европы
09 мая 2025, 01:19 | Обновлено 09 мая 2025, 01:57
52
0

Буде-Глимт – Тоттенхэм – 0:2. Шпоры – в финале. Видео голов и обзор матча

«Шпоры» без проблем оформили себе путевку в финал

09 мая 2025, 01:19 | Обновлено 09 мая 2025, 01:57
52
0
Буде-Глимт – Тоттенхэм – 0:2. Шпоры – в финале. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

8 мая в полуфинале Лиги Европы встречались норвежский Буде-Глимт и английский Тоттенхэм.

Гости уверенно контролировали ход событий в течение всего матча.

Во втором тайме Соланке и Порро отличилися голами.

В итоге убедительная победа 5:1 по сумме двух матчей.

Лига Европы. 1/2 финала. Ответный матч

Буде-Глимт – Тоттенхэм – 0:2 (первый матч – 1:3)

Голы: Соланке, 63, Порро, 70

Видео голов и обзор матча

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Порро (Тоттенхэм).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Соланке (Тоттенхэм).
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Лига Европы Тоттенхэм Доминик Соланке Буде-Глимт Педро Порро видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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