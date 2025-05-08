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Лига Европы
Будё-Глимт
08.05.2025 22:00 - : -
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
08 мая 2025, 10:18 | Обновлено 08 мая 2025, 10:19
23
0

Буде-Глимт – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 мая матч Лиги Европы

08 мая 2025, 10:18 | Обновлено 08 мая 2025, 10:19
23
0
Буде-Глимт – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 8 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором встретятся «Буде-Глимт» и «Тоттенхэм».

Игра пройдет в Буде на стадионе «Аспмира».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени. Первая игра закончилась со счетом 3:1 в пользу английской команды.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Буде-Глимт – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Буде-Глимт – Тоттенхэм
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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